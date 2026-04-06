PINT OF SCIENCE

Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador para discutir tecnologia e saúde

Festival internacional Pint of Science traz também programação musical

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:19

Salvador recebe Pint of Science Crédito: Caíque Fialho/Divulgação

O festival internacional Pint of Science volta a movimentar Salvador nos dias 18, 19 e 20 de maio, com uma proposta já conhecida do público: aproximar cientistas e sociedade em conversas leves e acessíveis fora do ambiente acadêmico. A programação acontece na Cervejaria Artmalte, no bairro do Rio Vermelho, e terá como foco principal temas ligados à ciência nas periferias e à democratização do conhecimento em tecnologia e saúde.

A edição deste ano traz uma novidade: antes das rodas de conversa, o público poderá participar de um esquenta musical, seguido das mesas de bate-papo que começam sempre às 19h, com o tradicional brinde coletivo à ciência.

O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição antecipada. A única despesa é o consumo individual no local. A organização destaca ainda melhorias na estrutura: a Artmalte agora conta com espaço kids e uma área interna ampliada para receber mais participantes.

Segundo a coordenadora geral do festival em Salvador, Valéria Borges, a curadoria busca dialogar com demandas atuais da sociedade. “A escolha dos temas considera o feedback do público e as inquietações atuais da sociedade, reunindo cientistas de destaque em suas áreas de atuação, sobretudo vozes negras e LGBTQIAPN+, para promover uma Ciência diversa, cidadã e inovadora”, afirma.

Criado em 2013, em Londres, o Pint of Science surgiu a partir da iniciativa de estudantes interessados em compartilhar resultados de pesquisas em ambientes informais como bares e restaurantes. A proposta cresceu rapidamente e hoje o festival acontece anualmente em mais de 500 cidades ao redor do mundo.

No Nordeste, a iniciativa ocorre desde 2017, sob coordenação do pesquisador Denis Soares, da Ufba. Já em Salvador, a coordenação geral passou a ser conduzida, desde 2024, por Valéria Borges, da Fiocruz Bahia.

SERVIÇO:

Pint of Science Salvador - Festival Internacional de Divulgação Científica

18, 19 e 20 de maio, sempre das 19h às 22h

Cervejaria Artmalte, R. Feira de Santana, 354 - Rio Vermelho, Salvador - BA

Entrada gratuita

Mais informações: pintofscience.salvador@gmail.com

Programação Pint of Science Salvador 2026

Dia 18/05: “Ciência é realidade dentro da comunidade”

Moderadora: Dalila Brito (Fiocruz Bahia)

Painelista 1: Joilda Nery (Instituto de Saúde Coletiva/UFBA)

Painelista 2: Viviane Santos (CIDACS/Fiocruz Bahia)

Painelista 3: Ellen Maria (PPgEFHC/UFBA/UEFS/Coletivo Macabéa)

Dia 19/05: “Ciência e tecnologia: democratizando saberes”

Moderadora: Taneska Cal (PPgEFHC/UFBA/UEFS)

Painelista 1: Katemari Rosa (Instituto de Física/UFBA)

Painelista 2: Cassio Pigozzo (Instituto de Física/UFBA)

Painelista 3: Alê Rodrigues, o “Afrofísico” (Instituto de Física/UFBA)

Dia 20/05: “PrEPare-se: Informações e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”

Moderadora: Theolis Barbosa (Fiocruz Bahia)

Painelista 1: Fernanda Grassi (Fiocruz Bahia/EBMSB)

Painelista 2: Laio Magno (Fiocruz Bahia/UNEB)