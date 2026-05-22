CRIME

Quem é o traficante do Comando Vermelho preso no Rio suspeito de matar PM em Salvador

Homem foi localizado nesta sexta-feira (22) na capital carioca

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:01

Homem usava muletas quando foi preso no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

O homem preso nesta sexta-feira (22) na cidade do Rio de Janeiro, suspeito de matar um policial militar e o irmão dele, em Salvador, foi identificado como Ruan Pedreira Soares. Segundo as investigações, ele é integrante do Comando Vermelho e é responsável pelo envio de armas do Rio para a Bahia.

Ele teria sido responsável pelas mortes do soldado da Polícia Militar Maurício Carmo de Jesus, 36 anos, e seu irmão, Valter Carmo de Jesus, 40, em 30 de outubro de 2022, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Ruan Pedreira, inclusive, aparece armado em um vídeo gravado após o duplo homicídio.

Suspeito de matar PM em Salvador é preso no Rio 1 de 6

Ainda segundo a polícia, ele é responsável pelo envio de armas, munições e drogas do Rio de Janeiro para a Bahia, além de determinar mortes violentas e promover a lavagem de dinheiro da facção. A ação que terminou com a prisão do suspeito foi resultado da integração entre as polícias dos dois estados.