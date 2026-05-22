INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar PM e irmão em Salvador é preso no Rio de Janeiro

Homem foi localizado após ação integrada entre as polícias dos dois estados

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:37

Homem foi preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/SSP

Um homem integrante de facção criminosa e suspeito de matar um policial e o irmão dele no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira (22) no Rio de Janeiro. A prisão é resultado de uma ação integrada entre as polícias da Bahia e do Rio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o homem é responsável pelo envio de armas, munições e drogas do Rio de Janeiro para a Bahia, além de determinar mortes violentas e promover a lavagem de dinheiro da facção. Ele também era procurado pelo duplo homicídio.

Segundo as investigações, em 30 de outubro de 2022, o traficante atirou contra o soldado da Polícia Militar Maurício Carmo de Jesus, 36 anos, e o seu irmão, Valter Carmo de Jesus, 40. Os assassinatos ocorreram no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.