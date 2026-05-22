SINTOMAS

Câncer de pâncreas: o que a população ainda desconhece sobre fatores de risco e sinais iniciais

Diabetes que surge de forma inesperada, perda de peso sem explicação e dor persistente nas costas podem ser sinais da doença

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:06

Câncer no pâncreas Crédito: Reprodução

Perda de peso sem motivo aparente, alterações recentes no controle da glicemia e dores persistentes nas costas ou no abdômen podem parecer sintomas comuns do dia a dia, mas também podem ser sinais de câncer de pâncreas, um dos tumores mais agressivos e difíceis de diagnosticar precocemente. Diferentemente de outros tipos de câncer, a doença não possui um exame de rastreamento de rotina para a população geral, o que faz com que muitos casos sejam descobertos apenas em fases avançadas.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o período de 2026 a 2028, o país deve registrar cerca de 781 mil novos casos por ano e cerca de 13.240 novos casos de câncer de pâncreas por ano. Apesar de representar uma parcela menor entre os tumores mais incidentes, a doença segue entre as neoplasias de maior letalidade devido ao diagnóstico frequentemente tardio.

Câncer no pâncreas 1 de 3

Embora o câncer de pâncreas continue sendo mais comum em idosos, estudos publicados recentemente apontam crescimento proporcional da incidência em adultos abaixo dos 50 anos, especialmente nas faixas entre 15 e 39 anos. Pesquisadores avaliam possíveis associações com obesidade, fatores metabólicos, mudanças no estilo de vida e melhora dos métodos diagnósticos1.

Segundo Cristovam Scapulatempo Neto, diretor Médico de Patologia e Genética do Delboni, da Dasa, um dos principais desafios é justamente reconhecer sinais que muitas vezes são confundidos com problemas gastrointestinais ou metabólicos comuns.

“Conhecido como um 'inimigo silencioso', o câncer de pâncreas costuma evoluir sem sintomas evidentes nos estágios iniciais. Isso acontece porque o órgão está localizado em uma região profunda do abdômen, atrás do estômago, dificultando a percepção precoce de alterações clínicas. Muitas vezes o paciente só procura ajuda quando percebe perda de peso importante, dor persistente ou icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos. Outro sinal que merece atenção é o diabetes de início recente, especialmente em adultos sem histórico familiar da doença ou obesidade”, explica o especialista.

Sintomas como perda de apetite, sensação de estômago constantemente cheio, fadiga e dores nas costas também podem estar associados ao tumor.

Combinação de exames de imagens e laboratoriais

Sem um exame preventivo universal, o diagnóstico depende da avaliação clínica e da combinação de exames de imagem e laboratoriais. A tomografia computadorizada é considerada o principal método inicial de investigação, enquanto a ressonância magnética auxilia na análise detalhada dos ductos biliares e do fígado. Já a ecoendoscopia, procedimento que combina endoscopia e ultrassom, é hoje uma das ferramentas mais precisas para identificar tumores pequenos e realizar biópsias.

A genética também desempenha papel importante. Pessoas com histórico familiar de câncer de pâncreas ou portadoras de síndromes hereditárias específicas podem precisar de protocolos individualizados de acompanhamento. Entre as mutações associadas ao aumento de risco estão alterações nos genes BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM e CDKN2A, além da síndrome de Lynch e da pancreatite hereditária.

Nesse contexto, exames genômicos e painéis genéticos vêm ganhando relevância na identificação de pacientes com maior predisposição à doença. A análise molecular pode auxiliar médicos tanto na definição de estratégias de rastreamento individualizado quanto na tomada de decisão terapêutica em alguns casos de câncer pancreático já diagnosticado.

Apesar da relevância dos fatores genéticos, hábitos de vida continuam tendo forte impacto no desenvolvimento da doença. O tabagismo é considerado o principal fator de risco evitável para o câncer de pâncreas, seguido pela obesidade e pelo consumo excessivo de álcool.

“O alcoolismo crônico pode provocar pancreatite crônica, que aumenta significativamente o risco de câncer pancreático. A prevenção continua sendo uma ferramenta importante, especialmente por meio do combate ao tabagismo, controle do peso corporal e redução do consumo de álcool”, conclui o diretor Médico da Dasa.

Mitos e Verdades sobre o Câncer de Pâncreas

Câncer de pâncreas sempre causa dor no início da doença

Mito: Na maioria dos casos, a doença evolui sem sintomas evidentes nas fases iniciais



Mito: Na maioria dos casos, a doença evolui sem sintomas evidentes nas fases iniciais Só pessoas idosas desenvolvem a doença

Mito: É mais comum após os 60 anos de idade, mas pode surgir antes



Mito: É mais comum após os 60 anos de idade, mas pode surgir antes Tabagismo aumenta o risco

Verdade: É considerado o principal fator de risco evitável



Verdade: É considerado o principal fator de risco evitável Diabetes pode ser sinal da doença

Verdade: Diabetes de início recente pode estar associado ao tumor



Verdade: Diabetes de início recente pode estar associado ao tumor Existe exame preventivo de rotina

Mito: Não há rastreamento padrão para a população geral



Mito: Não há rastreamento padrão para a população geral Histórico familiar influencia

Verdade: Algumas síndromes genéticas aumentam significativamente o risco



Verdade: Algumas síndromes genéticas aumentam significativamente o risco Grande perda de peso corporal sem explicação merece atenção

Verdade: É um dos sintomas mais frequentes da doença



Verdade: É um dos sintomas mais frequentes da doença O câncer de pâncreas tem alta taxa de cura

Mito: O diagnóstico tardio reduz as possibilidades terapêuticas

