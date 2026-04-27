Fim do papel higienico? Conheça a nova tecnologia que pode decretar fim do material nos banheiros do mundo

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:46
Uma nova tecnologia asiática promete transformar a higiene pessoal ao unir as funções de bidê e vaso sanitário em um único aparelho. Conhecidos como "washlets", esses vasos inteligentes utilizam jatos de água com pressão e temperatura ajustáveis para garantir uma limpeza mais profunda e prática das partes íntimas.
O sistema tecnológico conta com uma função de secagem por ar quente, o que reduz drasticamente a necessidade de papel higiênico. Em muitas residências e hotéis que já utilizam essa inovação, o papel tornou-se quase desnecessário, sendo substituído inteiramente pela automação do aparelho.
Fim do papel higienico? Nova tecnologia pode decretar fim do material nos banheiros do mundo
Além da limpeza, os dispositivos oferecem conforto extra, como assentos aquecidos e tampas que abrem e fecham sozinhas através de sensores de movimento. Painéis digitais permitem que cada usuário personalize sua experiência, escolhendo a intensidade exata da água e do ar.
A substituição do papel pela água traz benefícios diretos para a saúde da pele, pois evita os microatritos constantes que podem causar lesões e irritações. O uso de materiais antibacterianos e sistemas de autolimpeza também garante um ambiente muito mais higiênico do que os modelos tradicionais.
Por fim, a tendência ganha força na América Latina como uma opção sustentável e sofisticada. Ao eliminar quase totalmente o descarte de papel, os washlets reduzem o volume de resíduos nos sistemas de esgoto e atraem consumidores focados em tecnologia e preservação ambiental.