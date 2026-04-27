INOVAÇÃO

Fim do papel higienico? Conheça a nova tecnologia que pode decretar fim do material nos banheiros do mundo

Dispositivos automatizados unem limpeza com jatos d'água e secagem a ar quente

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:46

Fim do papel higienico? Nova tecnologia pode decretar fim do material nos banheiros do mundo Crédito: Web

Uma nova tecnologia asiática promete transformar a higiene pessoal ao unir as funções de bidê e vaso sanitário em um único aparelho. Conhecidos como "washlets", esses vasos inteligentes utilizam jatos de água com pressão e temperatura ajustáveis para garantir uma limpeza mais profunda e prática das partes íntimas.

O sistema tecnológico conta com uma função de secagem por ar quente, o que reduz drasticamente a necessidade de papel higiênico. Em muitas residências e hotéis que já utilizam essa inovação, o papel tornou-se quase desnecessário, sendo substituído inteiramente pela automação do aparelho.

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Além da limpeza, os dispositivos oferecem conforto extra, como assentos aquecidos e tampas que abrem e fecham sozinhas através de sensores de movimento. Painéis digitais permitem que cada usuário personalize sua experiência, escolhendo a intensidade exata da água e do ar.

A substituição do papel pela água traz benefícios diretos para a saúde da pele, pois evita os microatritos constantes que podem causar lesões e irritações. O uso de materiais antibacterianos e sistemas de autolimpeza também garante um ambiente muito mais higiênico do que os modelos tradicionais.