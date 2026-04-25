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Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

Zagueiro do Real Madrid sofre nova lesão na coxa e não terá tempo de se recuperar para o Mundial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 12:28

Éder Militão em treino da Seleção Brasileira
Éder Militão em treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O zagueiro Éder Militão está fora da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Real Madrid precisará passar por cirurgia após sofrer uma nova lesão muscular na coxa esquerda e não terá tempo de se recuperar para disputar o torneio.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio COPE, e confirmada pelo UOL. Militão teve uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, o mesmo músculo que já havia sido afetado anteriormente.

Éder Militão pela Seleção Brasileira

Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais
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Éder Militão pela Seleção Brasileira por Reprodução/Redes sociais

O defensor sentiu o desconforto na última terça-feira (21), durante a partida do contra o Alavés, e foi substituído antes do intervalo. Exames iniciais indicavam que a lesão não era grave. Mas, após analises médicas mais detalhadas, o pior cenário foi confirmado. A cicatriz resultante da lesão na coxa sofrida pelo zagueiro reabriu, e Militão agora precisa de cirurgia para se recuperar.

O tempo estimado de recuperação gira entre quatro e cinco meses, o que inviabiliza qualquer chance de participação no Mundial. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O Brasil está no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

Além de ficar fora da Copa, Militão também não deve mais atuar pelo Real Madrid nesta temporada. O último jogo da equipe está previsto para o dia 24 de maio, antes do início da competição internacional.

Essa é a segunda vez recente que o jogador enfrenta problemas no mesmo local. Na lesão anterior, ele ficou cerca de quatro meses afastado dos gramados.

A convocação final para a Copa do Mundo será anunciada no dia 18 de maio pelo técnico Carlo Ancelotti, que também não contará com o atacante Rodrygo, em recuperação de cirurgia no joelho.

Militão era considerado peça importante no esquema da Seleção, pela versatilidade e confiança da comissão técnica.

Éder Militão

Eder Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução/Instagram
Eder Militão, Tainá Castro e Karoline Lima por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Eder militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Éder Militão e Karoline Lima por Divulgação
Éder Militão e Vini Jr já estão com a Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Eder Militão e a ex-companheira por Reprodução
Guilherme Militão e filho por Redes sociais
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Eder Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF

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Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira Éder Militão Militão Seleção Copa do Mundo 2026

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