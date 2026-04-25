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Bahia recebe Santos desfalcado para apagar vaias e seguir pelo topo da Série A

Confronto entre baianos e paulistas ocorre neste sábado (25), a partir das 18h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 05:00

Gabriel Xavier deve ser titular na zaga do Bahia contra o Santos
Gabriel Xavier deve ser titular na zaga do Bahia contra o Santos Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

“Nós temos que tentar estancar a sangria no sábado. Esse é o ponto principal”. Em busca de reabilitação, a fala de Rogério Ceni reflete o objetivo do Bahia para o confronto contra o Santos. É preciso que o Esquadrão dê uma resposta imediata à sua torcida após o tropeço de 3x1 diante do Remo, pela Copa do Brasil. Neste sábado (25), o tricolor recebe o Peixe na Arena Fonte Nova, a partir das 18h30. A partida será válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente um Esquadrão na 5ª posição. com 20 pontos, e um Peixe em 15º lugar, com apenas 13. A partida ganha ares de decisão para os donos da casa, que precisarão superar desfalques importantes, incluindo a suspensão do técnico Rogério Ceni, para afastar a desconfiança, resgatar o ânimo e continuar na caça à liderança do Brasileiro.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O comandante não estará na beira do gramado por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que optou por manter a punição de um jogo em virtude das críticas feitas pelo treinador à arbitragem após o revés contra o Palmeiras, no dia 5 deste mês. Desta forma, a missão de guiar o time à beira do campo fica a cargo do auxiliar técnico Charles Hembert.

Os problemas do Bahia, no entanto, não se limitam ao banco de reservas. No mesmo julgamento do STJD, o zagueiro David Duarte também foi punido com uma partida de suspensão e é desfalque certo. A tendência natural é que Gabriel Xavier assuma a titularidade na defesa. O departamento médico também segue movimentado, confirmando as baixas do goleiro Ronaldo e do atacante Ruan Pablo, que continuam fora de combate em processo de recuperação de suas respectivas lesões.

O clima na Fonte Nova promete ser de cobrança, mas a urgência do triunfo passa muito pelo último resultado negativo. Durante o revés para o Remo, vaias da torcida foram ouvidas antes mesmo do jogo acabar. O próprio treinador comentou sobre a pressão atual.

“Analisar o estado físico de cada atleta [para escolher os titulares]. Só sei que precisamos dar uma resposta imediata para ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Mas neutralizar o impacto mental de um elenco que ouviu vaias no primeiro e no segundo tempo”, disse o treinador.

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A grande esperança para o elenco azul, vermelho e branco é na força que o time apresenta como mandante. Na atual temporada, o retrospecto atuando diante de sua torcida não é nada negativo: em 14 jogos disputados, o Bahia acumula nove triunfos, três empates e somente duas derrotas nos 90 minutos.

Recortando apenas para a Série A, o cenário também se mantém sólido. Apesar de não figurar entre os 10 melhores mandantes, a equipe perdeu na Fonte só para o líder Palmeiras, garantindo um aproveitamento de 53,33% no campeonato sob essa condição.

Adversário

Se o Bahia tem os seus percalços para administrar, o cenário do lado santista consegue ser ainda mais dramático, o que joga a favor dos donos da casa. O time paulista chega a Salvador carregando a incômoda marca de sexto pior visitante da competição.

Longe da Vila Belmiro, o Peixe tem sido presa fácil, somando apenas dois pontos em cinco jogos disputados, o que equivale a um aproveitamento de 13,33%. Para agravar a crise, o Santos desembarca no Nordeste com uma delegação desfalcada. A comissão técnica decidiu preservar nomes como Neymar, o goleiro Gabriel Brazão e o volante William Arão. O centroavante Gabigol, suspenso, é outra ausência confirmada.

Historicamente, o duelo atesta uma supremacia paulista no retrospecto geral, mas escancara a vantagem baiana em Salvador. Em 62 jogos disputados em todas as competições, são 20 triunfos do Bahia, 14 empates e 28 jogos vencidos pelo Santos.

Entretanto, quando atua em seus domínios, o Esquadrão impõe respeito. Em 32 partidas realizadas com mando de campo tricolor, o Bahia levou a melhor na maioria: garantiu 13 triunfos, empatou nove e sofreu 10 derrotas para o adversário.

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