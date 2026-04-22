'ENTROU ÁGUA'

'A gente está com vergonha', desabafa zagueiro do Bahia após derrota para o Remo

Definição de quem passará para a próxima fase fica para o duelo no Mangueirão, em Belém, no dia 13 de maio

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:13

David Duarte lamentou a derrota do Bahia para o Remo na Arena Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Remo definitivamente é um incômodo para o Bahia em 2026. Depois de ser goleado pelo time paraense no Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi superado por 3x1 para o Azulino na estreia do clube baiano na Copa do Brasil. Após o término da partida, o zagueiro David Duarte revelou estar envergonhado com o desempenho do Esquadrão em campo.

"Tínhamos que fazer um grande resultado para poder jogar [mais tranquilos] no jogo da volta, mas infelizmente não saiu nada do que esperávamos. A gente está com vergonha, né? Lógico, jogando na nossa casa. A gente perdeu, mas não tem nada a perder ainda. Ainda bem que já tem jogo sábado para a gente reverter essa situação, mas focar no próximo jogo da Copa do Brasil e continuar", disse o defensor.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 7