DÚVIDA

Estêvão sofre lesão grave e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo

Exames indicaram uma lesão muscular de grau 4

Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:54

João Pedro e Estêvão comemoram gol da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/ CBF

O atacante Estêvão pode ficar fora da próxima Copa do Mundo por causa uma lesão séria na coxa direita. O Brasil tem estreia marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os exames indicaram uma lesão muscular de grau 4, o que exige pelo menos três meses de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo The Athletic e confirmada pelo UOL.

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A contusão ocorreu enquanto o jogador atuava pelo Chelsea, com diagnóstico feito na Inglaterra. Ou seja, a seleção brasileira não pode divulgar detalhes oficiais. Ainda assim, a comissão técnica já recebeu o diagnóstico, e pessoas próximas confirmam que a participação do atacante no Mundial é muito difícil.

A lesão aconteceu durante a partida contra o Manchester United, em Stamford Bridge, no último sábado (18). Estêvão deixou o campo mancando aos 16 minutos. Após o jogo, o técnico Liam Rosenior revelou que o jogador estava bastante abalado.

“Sim, ele estava devastado. Chorou no intervalo. Estou realmente triste por ele. Parece ser uma lesão na parte posterior da coxa. Ele sentiu ao correr em direção ao gol, em uma jogada de um contra um”, afirmou o treinador.

O atacante havia retornado recentemente de outra lesão na mesma região. Entre fevereiro e março, o ex-jogador do Palmeiras ficou afastado por conta de um problema muscular na coxa direita.