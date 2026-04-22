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Estêvão sofre lesão grave e corre risco de ficar fora da Copa do Mundo

Exames indicaram uma lesão muscular de grau 4

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:54

João Pedro e Estêvão comemoram o gol da Seleção Brasileira
João Pedro e Estêvão comemoram gol da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/ CBF

O atacante Estêvão pode ficar fora da próxima Copa do Mundo por causa uma lesão séria na coxa direita. O Brasil tem estreia marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os exames indicaram uma lesão muscular de grau 4, o que exige pelo menos três meses de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo The Athletic e confirmada pelo UOL.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

A contusão ocorreu enquanto o jogador atuava pelo Chelsea, com diagnóstico feito na Inglaterra. Ou seja, a seleção brasileira não pode divulgar detalhes oficiais. Ainda assim, a comissão técnica já recebeu o diagnóstico, e pessoas próximas confirmam que a participação do atacante no Mundial é muito difícil.

A lesão aconteceu durante a partida contra o Manchester United, em Stamford Bridge, no último sábado (18). Estêvão deixou o campo mancando aos 16 minutos. Após o jogo, o técnico Liam Rosenior revelou que o jogador estava bastante abalado.

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“Sim, ele estava devastado. Chorou no intervalo. Estou realmente triste por ele. Parece ser uma lesão na parte posterior da coxa. Ele sentiu ao correr em direção ao gol, em uma jogada de um contra um”, afirmou o treinador.

O atacante havia retornado recentemente de outra lesão na mesma região. Entre fevereiro e março, o ex-jogador do Palmeiras ficou afastado por conta de um problema muscular na coxa direita.

Estêvão vinha ganhando destaque na seleção brasileira, comandada pelo italiano Carlo Ancelotti. O treinador chegou a tratá-lo como símbolo de seu trabalho e elogiou o talento do jovem após a vitória por 2 a 0 sobre Senegal.

Tags:

Futebol Copa do Mundo 2026

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