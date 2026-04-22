Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelinho Carioca denuncia golpe e diz que advogada sacou R$ 479 mil sem autorização

Ex-jogador afirma que valor de ação judicial foi liberado por alvará, mas depositado em conta da representante mesmo após encerramento do vínculo profissional

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:31

Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca Crédito: Divulgação

O ex-jogador Marcelinho Carioca procurou a polícia após identificar um saque não autorizado de cerca de R$ 479 mil referentes a um processo judicial no qual figura como beneficiário. Segundo ele, o valor teria sido retirado por uma advogada que o representava no caso. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado em fevereiro deste ano, em São Paulo, a quantia foi liberada por meio de alvará judicial em janeiro de 2025, sem que o ex-atleta tivesse sido informado.

Documentos obtidos pela reportagem indicam que o montante de R$ 479.427,92 foi liberado no dia 28 de janeiro de 2025 e pago dois dias depois. Embora Marcelinho apareça como beneficiário no comprovante bancário, o crédito foi realizado em uma conta corrente vinculada à advogada.

Jogadores do Brasileirão que mais valorizaram em 2025

Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Vitor Roque (Palmeiras) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 228,6 milhões por Reprodução/Instagram
Rayan (Vasco) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 150%, e valor de mercado atual de R$ 163,3 milhões por Matheus Lima/Vasco
Flaco López (Palmeiras) – Valorização de R$ 71,8 milhões em 2025, com crescimento de 122,2%, e valor de mercado atual de R$ 130,6 milhões por Cesar Greco/Palmeiras
Allan (Palmeiras) – Valorização de R$ 65,3 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Cesar Greco/Palmerias
Gabriel Brazão (Santos) – Valorização de R$ 62,0 milhões em 2025, com crescimento de 633,3%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Raul Baretta/Santos
Álvaro Montoro (Botafogo) – Valorização de R$ 60,7 milhões em 2025, com crescimento de 1.328,6%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Vítor Silva/Botafogo
Erick Pulga (Bahia) – Valorização de R$ 58,8 milhões em 2025, com crescimento de 450%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Letícia Martins/ EC Bahia
Kaiki (Cruzeiro) – Valorização de R$ 55,5 milhões em 2025, com crescimento de 566,7%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Yuri Alberto (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 57,1%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Luciano Juba (Bahia) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 266,7%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ricardo Mathias (Internacional) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 800%, e valor de mercado atual de R$ 58,8 milhões por Ricardo Duarte/Internacional
Gui Negão (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Zé Lucas (Sport) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Reprodução/Instagram
Alysson (Grêmio) – Valorização de R$ 50,6 milhões em 2025, com crescimento de 3.100%, e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Lucas Uebel/Grêmio
Ramos Mingo (Bahia) – Valorização de R$ 45,7 milhões em 2025, com crescimento de 175%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jhon Jhon (RB Bragantino) – Valorização de R$ 42,4 milhões em 2025, com crescimento de 144,4%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Breno Bidon (Corinthians) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 91,4 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Hércules (Fluminense) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 100%, e valor de mercado atual de R$ 78,4 milhões por Lucas Merçon/Fluminense
David Ricardo (Botafogo) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 600%, e valor de mercado atual de R$ 45,7 milhões por Vítor Silva/Botafogo
1 de 20
Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Em depoimento prestado à polícia na última sexta-feira (17), o ex-jogador afirmou que havia encerrado formalmente sua relação profissional com a advogada ainda em junho de 2024. Mesmo assim, segundo ele, a movimentação ocorreu meses depois, sem sua autorização.

A descoberta do caso aconteceu de forma inesperada. Marcelinho relatou que realizava uma transmissão ao vivo quando recebeu um comentário de um internauta sobre o andamento da ação relacionada à massa falida das empresas “Fazendas Reunidas Boi Gordo”.

“Desconfiado, o declarante foi verificar o andamento de seu processo junto ao site do Tribunal, quando visualizou o pagamento dos valores feitos na conta de sua advogada constituída à época”, diz trecho do depoimento.

Após verificar as informações, o ex-jogador entrou em contato com o usuário que havia feito o alerta. Segundo ele, a pessoa confirmou que a advogada já teria recebido integralmente os valores.

Marcelinho afirma que não recebeu qualquer quantia nem prestação de contas referente ao valor liberado. Ele também declarou que, depois da retirada do dinheiro, não conseguiu mais contato com os responsáveis. Ainda conforme o depoimento, a advogada teria feito posteriormente um depósito parcial do montante em juízo, “no afã de se eximir da responsabilidade”. O valor devolvido não foi informado.

O caso foi registrado inicialmente como estelionato e evoluiu para a abertura de inquérito policial. Além da denúncia criminal, Marcelinho Carioca informou que protocolou uma representação contra a advogada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Tags:

Marcelinho Carioca

Mais recentes

Imagem - Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB

Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB
Imagem - Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base

Bicicleta, 18 gols e título: filhos de atacante do Bahia são destaque em torneio de base
Imagem - Mesmo estreando hoje, o Leão já tem o artilheiro da Copa do Brasil

Mesmo estreando hoje, o Leão já tem o artilheiro da Copa do Brasil