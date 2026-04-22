Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB

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Carol Neves
Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:46
Atleticana assumida, a jornalista Ana Paula Renault confirmou o favoritismo e conquistou o prêmio milionário do Big Brother Brasil nesta terça-feira. A campeã faturou R$ 5,7 milhões e, durante toda a temporada, fez questão de destacar sua ligação com o Atlético-MG.
Natural de Belo Horizonte, Ana Paula mencionou o clube mineiro em diferentes momentos do confinamento. Em conversas tanto com aliados quanto com adversários, reforçou a identificação com o Galo. Em um dos diálogos, relembrou um dos lemas tradicionais da torcida atleticana. "Eu sou atleticana. Atleticano torce é na base do 'Eu acredito!'. Atleticano é assim que vive", disse em conversa com Alberto Cowboy, que disputava o prêmio com ela.
Entre todos os clubes citados pelos vencedores do Big Brother Brasil, o Corinthians aparece com vantagem na liderança do ranking, agora com quatro campeões: Amanda (BBB 23), Gleici (BBB 18), Vanessa (BBB 14) 3 Rafinha (BBB 8). Na sequência, aparecem São Paulo, Internacional, Flamengo e Atlético-MG, cada um com dois campeões.
Torcedores da Bahia
Entre os representantes do futebol baiano na história do reality, dois campeões declararam torcida por clubes do estado: Davi, torcedor do Bahia e primeiro campeão ligado ao Tricolor de Aço em 24 edições, e Mara, que torce para o Vitória. O terceiro campeão baiano, Jean Wyllys, não tem time declarado.
Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'
Veja o ranking completo:
4 campeões
Corinthians — Amanda (BBB 23), Gleici (BBB 18), Vanessa (BBB 14), Rafinha (BBB 8)
3 campeões
Atlético-MG — Paula (BBB 19), Fernanda (BBB 13) e Ana Paula Renault (BBB 26)
2 campeões
São Paulo — Maria (BBB 11) e Diego Alemão (BBB 7)
Internacional — Emilly (BBB 17) e Marcelo Dourado (BBB 10)
Flamengo — Arthur (BBB 22) e Cida (BBB 4)
1 campeão
Bahia — Davi (BBB 24)
Vitória — Mara (BBB 6)
Sport — Juliette (BBB 21)
Fortaleza — Renata (BBB 25)
Palmeiras — Munik (BBB 16)
Athletico-PR — Cesar (BBB 15)
Botafogo — Max (BBB 9)
Sem time declarado
Kleber Bambam (BBB 1)
Rodrigo Cowboy (BBB 2)
Dhomini (BBB 3)
Jean (BBB 5)
Fael (BBB 12)
Thelma (BBB 20)