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Tem tetra! Veja para qual time torcem os vencedores de todas as edições do BBB

Campeã mais recente, Ana Paula Renault é torcedora do Atlético-MG

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:46

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Atleticana assumida, a jornalista Ana Paula Renault confirmou o favoritismo e conquistou o prêmio milionário do Big Brother Brasil nesta terça-feira. A campeã faturou R$ 5,7 milhões e, durante toda a temporada, fez questão de destacar sua ligação com o Atlético-MG.

Natural de Belo Horizonte, Ana Paula mencionou o clube mineiro em diferentes momentos do confinamento. Em conversas tanto com aliados quanto com adversários, reforçou a identificação com o Galo. Em um dos diálogos, relembrou um dos lemas tradicionais da torcida atleticana. "Eu sou atleticana. Atleticano torce é na base do 'Eu acredito!'. Atleticano é assim que vive", disse em conversa com Alberto Cowboy, que disputava o prêmio com ela.

Entre todos os clubes citados pelos vencedores do Big Brother Brasil, o Corinthians aparece com vantagem na liderança do ranking, agora com quatro campeões: Amanda (BBB 23), Gleici (BBB 18), Vanessa (BBB 14) 3 Rafinha (BBB 8). Na sequência, aparecem São Paulo, Internacional, Flamengo e Atlético-MG, cada um com dois campeões.

Torcedores da Bahia

Entre os representantes do futebol baiano na história do reality, dois campeões declararam torcida por clubes do estado: Davi, torcedor do Bahia e primeiro campeão ligado ao Tricolor de Aço em 24 edições, e Mara, que torce para o Vitória. O terceiro campeão baiano, Jean Wyllys, não tem time declarado.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

Veja o ranking completo:

4 campeões

Corinthians — Amanda (BBB 23), Gleici (BBB 18), Vanessa (BBB 14), Rafinha (BBB 8)

3 campeões

Atlético-MG — Paula (BBB 19), Fernanda (BBB 13) e Ana Paula Renault (BBB 26)

2 campeões

São Paulo — Maria (BBB 11) e Diego Alemão (BBB 7)

Internacional — Emilly (BBB 17) e Marcelo Dourado (BBB 10)

Flamengo — Arthur (BBB 22) e Cida (BBB 4)

1 campeão

Bahia — Davi (BBB 24)

Vitória — Mara (BBB 6)

Sport — Juliette (BBB 21)

Fortaleza — Renata (BBB 25)

Palmeiras — Munik (BBB 16)

Athletico-PR — Cesar (BBB 15)

Botafogo — Max (BBB 9)

Sem time declarado

Kleber Bambam (BBB 1)

Rodrigo Cowboy (BBB 2)

Dhomini (BBB 3)

Jean (BBB 5)

Fael (BBB 12)