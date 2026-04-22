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Muito mais que R$ 5,7 milhões: quanto Ana Paula Renault faturou de verdade ao vencer o BBB 26

Campeã acumulou dinheiro, apartamento e carro de luxo

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:09

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 foi além do título e do prêmio principal. Com 75,94% dos votos, a jornalista confirmou o favoritismo e deixou o reality com a maior premiação já vista no programa.

Só pelo primeiro lugar, a mineira garantiu mais de R$ 5,7 milhões, o maior valor já pago na história do Big Brother Brasil. Mas os ganhos não pararam por aí.

Antes e depois de Ana Paula Renault 1 de 24

Ao chegar à final, Ana Paula também conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil, oferecido pela MRV, patrocinadora da atração. Ela pode escolher qualquer unidade dentro do portfólio da construtora, seja um imóvel na planta ou já pronto para morar. As unidades seguem o padrão da companhia, com 40 m². Geralmente, possuem dois quartos e conta com sala integrada à cozinha. "O que varia é a planta, o acabamento e a estrutura do condomínio", informou Aléxia Duffles, CMO da MRV, à revista Exame.

Caso o valor ultrapasse o limite, existe a possibilidade de complementação com recursos próprios. A MRV, segundo o site oficial, está em 22 estados em 80 cidades do Brasil.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

Além disso, Ana Paula Renault levou um carro 0 km, o Geely EX5 EM-i, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil.

Durante o programa, a jornalista ainda acumulou R$ 50 mil em dinâmicas. Foram R$ 20 mil ao atender um telefone premiado e mais R$ 30 mil conquistados ao longo das ações do Ganha-Ganha.

Somando todos os valores e prêmios, a campeã do BBB 26 deixou o reality com cerca de R$ 6,23 milhões no total, consolidando a edição como a de maior premiação da história do programa.

Prêmio: R$ 5.708.712,00

R$ 5.708.712,00 Dinâmica Ganha-Ganha: R$ 50 mil

R$ 50 mil Apartamento: avaliado em R$ 270 mil

avaliado em R$ 270 mil Carro 0 km (Geely EX5 EM-i): cerca de R$ 200 mil

cerca de R$ 200 mil Total acumulado: cerca de R$ 6,23 milhões

Confira a premiação de cada campeão do BBB