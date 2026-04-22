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Muito mais que R$ 5,7 milhões: quanto Ana Paula Renault faturou de verdade ao vencer o BBB 26

Campeã acumulou dinheiro, apartamento e carro de luxo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:09

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26
Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26 foi além do título e do prêmio principal. Com 75,94% dos votos, a jornalista confirmou o favoritismo e deixou o reality com a maior premiação já vista no programa.

Só pelo primeiro lugar, a mineira garantiu mais de R$ 5,7 milhões, o maior valor já pago na história do Big Brother Brasil. Mas os ganhos não pararam por aí.

Antes e depois de Ana Paula Renault

Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault e Edu Borgi por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Ao chegar à final, Ana Paula também conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil, oferecido pela MRV, patrocinadora da atração. Ela pode escolher qualquer unidade dentro do portfólio da construtora, seja um imóvel na planta ou já pronto para morar. As unidades seguem o padrão da companhia, com 40 m². Geralmente, possuem dois quartos e conta com sala integrada à cozinha. "O que varia é a planta, o acabamento e a estrutura do condomínio", informou Aléxia Duffles, CMO da MRV, à revista Exame.

Caso o valor ultrapasse o limite, existe a possibilidade de complementação com recursos próprios. A MRV, segundo o site oficial, está em 22 estados em 80 cidades do Brasil.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Além disso, Ana Paula Renault levou um carro 0 km, o Geely EX5 EM-i, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil.

Durante o programa, a jornalista ainda acumulou R$ 50 mil em dinâmicas. Foram R$ 20 mil ao atender um telefone premiado e mais R$ 30 mil conquistados ao longo das ações do Ganha-Ganha.

Somando todos os valores e prêmios, a campeã do BBB 26 deixou o reality com cerca de R$ 6,23 milhões no total, consolidando a edição como a de maior premiação da história do programa.

  • Prêmio: R$ 5.708.712,00
  • Dinâmica Ganha-Ganha: R$ 50 mil
  • Apartamento: avaliado em R$ 270 mil
  • Carro 0 km (Geely EX5 EM-i): cerca de R$ 200 mil
  • Total acumulado: cerca de R$ 6,23 milhões

Confira a premiação de cada campeão do BBB

  • BBB 1 – 2002: Kleber Bambam - R$ 500 mil
  • BBB 2 – 2002: Rodrigo Cowboy - R$ 500 mil
  • BBB 3 – 2003: Dhomini Ferreira - R$ 500 mil
  • BBB 4 – 2004: Cida dos Santos - R$ 500 mil
  • BBB 5 – 2005: Jean Wyllys - R$ 1 milhão
  • BBB 6 – 2006: Mara Viana - R$ 1 milhão
  • BBB 7 – 2007: Diego Alemão - R$ 1 milhão
  • BBB 8 – 2008: Rafinha - R$ 1 milhão
  • BBB 9 – 2009: Max Porto - R$ 1 milhão
  • BBB 10 – 2010: Marcelo Dourado - R$ 1 milhão
  • BBB 11 – 2011: Maria Melilo - R$ 1 milhão
  • BBB 12 – 2012: Fael Cordeiro - R$ 1,5 milhão
  • BBB 13 – 2013: Fernanda Keulla - R$ 1,5 milhão
  • BBB 14 – 2014: Vanessa Mesquita - R$ 1,5 milhão
  • BBB 15 – 2015: Cézar Lima - R$ 1,5 milhão
  • BBB 16 – 2016: Munik Nunes - R$ 1,5 milhão
  • BBB 17 – 2017: Emilly Araújo - R$ 1,5 milhão
  • BBB 18 – 2018: Gleici Damasceno - R$ 1,5 milhão
  • BBB 19 – 2019: Paula von Sperling - R$ 1,5 milhão
  • BBB 20 – 2020: Thelma Assis - R$ 1,5 milhão
  • BBB 21 – 2021: Juliette Freire - R$ 1,5 milhão
  • BBB 22 – 2022: Arthur Aguiar - R$ 1,5 milhão
  • BBB 23 – 2023: Amanda Meirelles - R$ 2,88 mil
  • BBB 24 – 2024: Davi Brito - R$ 2,92 milhões
  • BBB 25 – 2025: Renata Saldanha - R$ 2,7 milhões
  • BBB 26 – 2026: Ana Paula Renault - R$ 5,7 milhões

Leia mais

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Tags:

Bbb ana Paula Renault bbb 26 big Brother Brasil

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