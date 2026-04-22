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Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault ganha carro, mas não pode dirigir por ter CNH cassada após acidente e desacato; entenda

Veículo faz parte do prêmio do reality show, mas jornalista está sem habilitação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:13

Ana Paula Renault com o carro no 'BBB 26'
Ana Paula Renault com o carro no 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

Além de levar para casa mais de R$ 5,7 milhões ao conquistar o BBB 26, Ana Paula Renault também saiu do reality com um carro 0 km. A jornalista, porém, enfrenta um impeditivo para assumir o volante: está sem carteira de habilitação válida.

A mineira teve a CNH cassada em 2015 e, desde então, não deu início ao processo para obter um novo documento. Para voltar a dirigir legalmente, será necessário refazer todo o procedimento exigido para a habilitação.

Antes e depois de Ana Paula Renault

Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault e Edu Borgi por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

O caso que levou à cassação ocorreu quando Ana Paula foi autuada por quatro infrações em uma única noite. Na ocasião, ela conduzia uma Ford Ranger, se envolveu em um acidente, foi flagrada dirigindo sob efeito de álcool e ainda respondeu por desacato e perturbação. A jornalista chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança e passou a responder em liberdade.

O episódio já havia sido citado pela própria participante anos antes, durante o vídeo de apresentação no BBB 16. Na ocasião, ela relembrou o ocorrido ao dizer: "Então, a viatura de polícia bateu no meu automóvel. E eu saí do automóvel falando que eu gostaria de um boletim de ocorrência. Aí as coisas meio que perderam o controle...". Em entrevistas na época, Ana Paula também comentou que tinha um comportamento mais explosivo naquela fase da vida.

Com a vitória no reality, o assunto voltou a repercutir nas redes sociais. A irmã caçula da campeã, Cida Renault, aproveitou o momento para brincar com a situação e escreveu: "Vou pegar o carrão para mim. Até porque nem carteira ela tem", disse, em publicação no X, antigo Twitter. Pouco depois, voltou a mencionar o episódio: "Não querem detalhes sórdidos? De quem foi buscá-la no aquário do Detran".

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Tags:

Carro Zero Carro ana Paula Renault

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