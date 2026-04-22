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Sorte no jogo, azar no amor: Ana Paula Renault já enfrentou morte de namorado, foi amante sem querer e quase leva golpe

Campeã do reality já expôs decepções amorosas e disputas na Justiça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 04:30

Ana Paula Renault falou sobre o comportamento de Sarah Andrade
Ana Paula Renault falou sobre o comportamento de Sarah Andrade Crédito: Globo/Reprodução

Ana Paula Renault é a prova de que não dá mesmo para ter sorte no jogo e no amor. A grande campeã do BBB 26 consolidou uma trajetória marcada por protagonismo dentro do reality. Fora da casa, porém, a vida amorosa da jornalista segue um caminho bem diferente, com episódios que ela mesma já classificou como difíceis.

Um dos episódios mais marcantes aconteceu ainda na adolescência. Aos 16 anos, poucos dias depois de perder a mãe em um acidente de carro, Ana Paula também enfrentou a morte do primeiro namorado, também vítima de uma colisão. A relação foi descrita por ela como uma “paixão arrebatadora” .

Antes e depois de Ana Paula Renault

Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault e Edu Borgi por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Na vida adulta, as decepções continuaram. Em 2023, a jornalista revelou nas redes sociais que descobriu estar em um relacionamento com um homem casado. “Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias”, desabafou em vídeo publicado no Instagram.

Ela ainda afirmou que decidiu expor a situação após refletir sobre o impacto da traição. “Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante”, disse.

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Outro caso que ganhou repercussão envolve o fim do relacionamento com o empresário Rudimar Silva. Após a separação, ele entrou com uma ação judicial contra a apresentadora, pedindo indenização. Ana Paula reagiu publicamente. “Ficou claro que ele é um aproveitador. É um tipo de assédio processual”, afirmou à revista Quem.

Segundo ela, a Justiça não deu razão ao ex-companheiro e afastou as acusações. “Ficou mais claro do que nunca que ele realmente queria era um dinheiro fácil”, completou.

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