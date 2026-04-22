'A MAIOR PIPOCA DA HISTÓRIA'

Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória de superação na final

Finalista surpreendeu o público ao chegar à final do reality e terminou atrás de Ana Paula Renault; Juliano Floss ficou em terceiro lugar

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:30

Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final Crédito: Divulgação/Globo

Milena conquistou o segundo lugar do BBB 26 na grande final exibida nesta terça-feira (21). A participante encerrou sua trajetória no reality com 17,29% da média dos votos, ficando atrás de Ana Paula Renault, campeã da temporada. Juliano Floss terminou a disputa na terceira colocação.

O resultado consolida uma das jornadas mais surpreendentes da edição. Vista inicialmente como azarão no jogo, Milena cresceu ao longo das semanas, fortaleceu sua base de fãs e chegou à decisão após uma reta final marcada por apoio popular e forte conexão emocional com o público.

Carismática e espontânea, Milena transformou a própria narrativa dentro da casa. Entre momentos de humor, vulnerabilidade e falas sinceras, ela ganhou espaço no programa e virou uma das participantes mais queridas da temporada.

Milena (BBB 26) 1 de 10

Na reta decisiva, a sister emocionou telespectadores ao rever sua trajetória no programa e afirmar que “ressurgiu das cinzas”, frase que resumiu o sentimento de quem entrou desacreditada e saiu como protagonista da final.

Mesmo sem levar o prêmio principal, Milena deixa o BBB 26 valorizada e com alta popularidade fora da casa. O segundo lugar reforça a força de uma participante que cresceu no momento certo e terminou o reality entre os grandes nomes da edição.