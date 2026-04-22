Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória de superação na final

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:30
Milena conquistou o segundo lugar do BBB 26 na grande final exibida nesta terça-feira (21). A participante encerrou sua trajetória no reality com 17,29% da média dos votos, ficando atrás de Ana Paula Renault, campeã da temporada. Juliano Floss terminou a disputa na terceira colocação.
O resultado consolida uma das jornadas mais surpreendentes da edição. Vista inicialmente como azarão no jogo, Milena cresceu ao longo das semanas, fortaleceu sua base de fãs e chegou à decisão após uma reta final marcada por apoio popular e forte conexão emocional com o público.
Carismática e espontânea, Milena transformou a própria narrativa dentro da casa. Entre momentos de humor, vulnerabilidade e falas sinceras, ela ganhou espaço no programa e virou uma das participantes mais queridas da temporada.
Milena (BBB 26)
Na reta decisiva, a sister emocionou telespectadores ao rever sua trajetória no programa e afirmar que “ressurgiu das cinzas”, frase que resumiu o sentimento de quem entrou desacreditada e saiu como protagonista da final.
Mesmo sem levar o prêmio principal, Milena deixa o BBB 26 valorizada e com alta popularidade fora da casa. O segundo lugar reforça a força de uma participante que cresceu no momento certo e terminou o reality entre os grandes nomes da edição.
Ana Paula Renault venceu a temporada, enquanto Juliano Floss completou o pódio em terceiro lugar.