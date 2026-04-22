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Juliano Floss fica em terceiro lugar no BBB 26 e encerra trajetória de virada no reality

Influenciador terminou a final atrás de Ana Paula Renault, campeã da temporada, e de Milena, que conquistou o segundo lugar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:15

Juliano Floss termina o BBB 26 em terceiro lugar após trajetória de virada no reality
Juliano Floss termina o BBB 26 em terceiro lugar após trajetória de virada no reality Crédito: Divulgação/Globo

Juliano Floss ficou em terceiro lugar no BBB 26 na grande final exibida nesta terça-feira (21). O influenciador recebeu 6,77% da média dos votos e encerrou sua participação entre os três finalistas da temporada. 

O resultado fecha uma das trajetórias mais simbólicas da edição. Juliano entrou no reality cercado por curiosidade e desconfiança de parte do público, mas conseguiu mudar a própria imagem ao longo das semanas e se tornou um dos nomes centrais do BBB 26.

Dentro da casa, o brother se destacou em provas importantes e venceu desafios decisivos. A maior conquista veio na reta final, quando garantiu vaga na decisão após vencer a Prova do Finalista e assegurar lugar entre os últimos participantes do jogo.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
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Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Além do desempenho competitivo, Juliano também chamou atenção por momentos de vulnerabilidade, leveza e amadurecimento pessoal. A combinação ajudou a fortalecer sua torcida e impulsionou sua permanência até a última noite do programa.

Na reta final, ele formou ao lado de Ana Paula Renault e Milena o trio de finalistas que dominou os últimos capítulos da temporada. O grupo protagonizou despedidas emocionadas e forte repercussão nas redes sociais.

Mesmo sem levar o prêmio principal, Juliano deixa o BBB 26 valorizado e com projeção ampliada fora da casa. O terceiro lugar confirma a reviravolta de um participante que entrou contestado e saiu como protagonista da edição.

Tags:

Televisão Reality Show bbb 26

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