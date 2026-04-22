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Ana Paula Renault vence o BBB 26 e faz história em retorno ao reality

Dez anos após marcar época no programa, sister conquista o prêmio em final emocionante após temporada de protagonismo absoluto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 00:29

Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo
Ana Paula Renault vence o BBB 26 e confirma favoritismo na grande final Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Paula Renault é a grande campeã do BBB 26. A mineira venceu a final exibida nesta terça-feira (21) e confirmou o favoritismo construído ao longo de uma temporada intensa, marcada por embates, emoção e forte apoio do público.

Na votação, Ana Paula superou os adversários Juliano Floss e Milena com 75,94% da média geral, somando o desempenho no voto da torcida e no voto único por CPF, formato adotado pela Globo para a decisão. Os números detalhados foram divulgados ao vivo durante o programa.

Milena terminou a disputa em segundo lugar, com 17,29% dos votos, enquanto Juliano Floss ficou em terceiro lugar, com 6,77% da média final. Os dois também chegaram à decisão após trajetórias marcantes e formaram, ao lado de Ana Paula, o trio finalista do BBB 26.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

O resultado encerra uma trajetória simbólica. Dez anos depois de sua primeira passagem pelo reality, Ana Paula voltou ao Big Brother Brasil mais estratégica e ainda mais conectada com o público. Desde a estreia, a participante se colocou no centro das narrativas da edição e protagonizou alguns dos momentos mais comentados da edição.

Com personalidade forte e sem medo do confronto, ela dominou discussões, movimentou alianças, encarou paredões decisivos e chegou à reta final como um dos principais nomes da temporada. Fora da casa, virou assunto constante nas redes sociais e liderou enquetes em diversos momentos.

Nas últimas horas antes da final, Ana Paula também emocionou fãs ao surgir chorando e falar sobre a “missão” que sentia ao retornar para o programa. A cena reforçou o tom de redenção e consagração que marcou sua jornada no reality.

A vitória desta terça coloca Ana Paula Renault em um seleto grupo de participantes que transformaram a própria história dentro do Big Brother Brasil. De figura inesquecível a campeã oficial, ela encerra o BBB 26 no topo.

Tags:

Televisão Reality Show bbb 26

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