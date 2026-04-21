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Boneco e Edilson fazem as pazes nos bastidores da final do BBB 26: ‘O que aconteceu lá dentro, fica lá’

Ex-participantes deixaram rivalidade no passado e protagonizaram reencontro emocionante antes da decisão desta terça (21)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21:23

Boneco e Edilson se reencontram, se abraçam e selam paz antes da final do BBB 26 Crédito: Fabio Rosso/gshow

Leandro Boneco e Edilson surpreenderam nos bastidores da grande final do BBB 26 ao selarem a paz após os conflitos vividos dentro da casa. Os ex-participantes se reencontraram nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro, e mostraram que os atritos ficaram definitivamente no passado.

Em conversa com o gshow, Boneco e Edilson apareceram abraçados e afirmaram que a rivalidade do reality não ultrapassou os limites do jogo. O momento chamou atenção nas redes sociais horas antes da final entre Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

“Nós somos baianos, independente de qualquer coisa. Acho que temos a nossa cultura, a nossa maneira de analisar o jogo. O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro”, declarou Edilson.

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Esposa de Leandro Boneco do BBB 26 se pronuncia após Edilson Capetinha chamá-lo de analfabeto por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Edilson Capetinha chama Leandro Boneco de analfabeto no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
1 de 20
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

Leandro Boneco também admitiu que o clima intenso do confinamento influenciou os desentendimentos entre os dois durante a temporada.

“A gente estava com a cabeça quente, o jogo fervendo”, reconheceu o produtor cultural.

Durante o reencontro, Edilson aproveitou para reforçar um pedido de desculpas ao ex-brother e revelou que chegou a torcer pelo conterrâneo na reta final do programa.

“Porque ele é baiano, é um cara que jogou do jeito dele, não foi mal com ninguém. Se ele ficou chateado com alguma coisa que eu falei, aproveitar a oportunidade aqui e pedir desculpas também. Tenho carinho e respeito”, afirmou o ex-jogador.

Boneco respondeu em tom amistoso e fez questão de destacar a admiração que mantém por Edilson fora do reality.

“Continuo te admirando como campeão de Copa do Mundo”, disse.

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