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Boneco e Edilson fazem as pazes nos bastidores da final do BBB 26: ‘O que aconteceu lá dentro, fica lá’

Ex-participantes deixaram rivalidade no passado e protagonizaram reencontro emocionante antes da decisão desta terça (21)

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 21:23

Boneco e Edilson se reencontram, se abraçam e selam paz antes da final do BBB 26 Crédito: Fabio Rosso/gshow

Leandro Boneco e Edilson surpreenderam nos bastidores da grande final do BBB 26 ao selarem a paz após os conflitos vividos dentro da casa. Os ex-participantes se reencontraram nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro, e mostraram que os atritos ficaram definitivamente no passado.



Em conversa com o gshow, Boneco e Edilson apareceram abraçados e afirmaram que a rivalidade do reality não ultrapassou os limites do jogo. O momento chamou atenção nas redes sociais horas antes da final entre Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

“Nós somos baianos, independente de qualquer coisa. Acho que temos a nossa cultura, a nossa maneira de analisar o jogo. O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro”, declarou Edilson.

Leandro (BBB 26) 1 de 20

Leandro Boneco também admitiu que o clima intenso do confinamento influenciou os desentendimentos entre os dois durante a temporada.

“A gente estava com a cabeça quente, o jogo fervendo”, reconheceu o produtor cultural.

Durante o reencontro, Edilson aproveitou para reforçar um pedido de desculpas ao ex-brother e revelou que chegou a torcer pelo conterrâneo na reta final do programa.

“Porque ele é baiano, é um cara que jogou do jeito dele, não foi mal com ninguém. Se ele ficou chateado com alguma coisa que eu falei, aproveitar a oportunidade aqui e pedir desculpas também. Tenho carinho e respeito”, afirmou o ex-jogador.

Boneco respondeu em tom amistoso e fez questão de destacar a admiração que mantém por Edilson fora do reality.