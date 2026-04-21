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Heider Sacramento
Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:43
A final do BBB 26 acontece nesta terça-feira (21) e promete pagar o maior prêmio da história do reality ao campeão. Mas, além do vencedor, os outros dois finalistas também deixam o programa com valores definidos e uma soma relevante de prêmios conquistados durante a edição.
No formato mantido pela Globo, o segundo lugar do BBB 26 recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado ganha R$ 50 mil. Os valores seguem os mesmos adotados pelo programa desde 2010, sem reajustes nesta edição.
O campeão, por sua vez, leva R$ 5,4 milhões, além de um carro híbrido avaliado em cerca de R$ 200 mil e outros benefícios acumulados ao longo do jogo.
Mesmo antes do resultado final, Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss já chegam à final com prêmios expressivos.
Finalistas do BBB 26
Ana Paula Renault soma R$ 50 mil conquistados em dinâmicas como Big Fone e Ganha-Ganha, além de um apartamento avaliado em R$ 270 mil, garantido por chegar à final.
Milena também acumulou ganhos dentro da casa e levou R$ 30 mil em provas e dinâmicas, além de um apartamento de R$ 270 mil, assegurado aos finalistas.
Juliano Floss aparece como um dos participantes com maior valor em bens conquistados. O brother venceu a Prova do Finalista e faturou um carro zero-quilômetro avaliado em cerca de R$ 190 mil, além de um apartamento de R$ 270 mil e R$ 30 mil em prêmios ao longo da temporada.