GRANDE FINAL

Quanto ganha o 2º e 3º lugar do BBB 26? Veja valores e o que cada finalista fatura

Mesmo sem o prêmio milionário, vice e terceiro lugar deixam o reality com dinheiro garantido e prêmios acumulados ao longo da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 20:43

Segundo e terceiro lugar do BBB 26 garantem até R$ 150 mil Crédito: Reprodução

A final do BBB 26 acontece nesta terça-feira (21) e promete pagar o maior prêmio da história do reality ao campeão. Mas, além do vencedor, os outros dois finalistas também deixam o programa com valores definidos e uma soma relevante de prêmios conquistados durante a edição.

No formato mantido pela Globo, o segundo lugar do BBB 26 recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado ganha R$ 50 mil. Os valores seguem os mesmos adotados pelo programa desde 2010, sem reajustes nesta edição.

O campeão, por sua vez, leva R$ 5,4 milhões, além de um carro híbrido avaliado em cerca de R$ 200 mil e outros benefícios acumulados ao longo do jogo.

Mesmo antes do resultado final, Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss já chegam à final com prêmios expressivos.

Finalistas do BBB 26 1 de 7

Ana Paula Renault soma R$ 50 mil conquistados em dinâmicas como Big Fone e Ganha-Ganha, além de um apartamento avaliado em R$ 270 mil, garantido por chegar à final.

Milena também acumulou ganhos dentro da casa e levou R$ 30 mil em provas e dinâmicas, além de um apartamento de R$ 270 mil, assegurado aos finalistas.