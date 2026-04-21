FAMOSOS

Michelle Barros e Shia Phoenix são criticados após falso anúncio de gravidez nas redes

Casal de A Fazenda 17 revelou suposta gestação, mas usou publicação para divulgar nova marca e revoltou seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:59

Michelle Barros e Shia Phoenix revoltam seguidores após falso anúncio de gravidez Crédito: Reprodução

Michelle Barros e Shia Phoenix viraram alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após publicarem um falso anúncio de gravidez. O casal, que começou o relacionamento em A Fazenda 17, surpreendeu seguidores ao sugerir que esperava o primeiro filho, mas depois revelou que se tratava da divulgação de um novo empreendimento.

Na postagem, Michelle Barros e Shia Phoenix usaram um texto emotivo para criar suspense em torno da suposta novidade. No conteúdo, os dois falaram sobre “gestação de um sonho antigo”, explicando em seguida que não se tratava de um bebê, mas sim do lançamento de uma marca.

“Nem toda gestação vem com ultrassom. Algumas vêm com propósito, coragem e encontros que mudam o rumo da vida”, escreveram os ex-peões, antes de contar que estão criando um negócio juntos.

Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix 1 de 8

A estratégia, no entanto, não agradou parte do público. Internautas acusaram Michelle Barros e Shia Phoenix de apelarem para chamar atenção e criticaram o uso do tema gravidez como ação de marketing.

“Péssima estratégia. Já começou enganando o público?”, escreveu uma seguidora. “Quando dizem que estão grávidos, a gente pensa em filho. Era só anunciar a marca”, comentou outra. “Marketing de centavo”, disparou mais uma pessoa.

Michelle Barros e Shia Phoenix se conheceram durante A Fazenda 17 e o romance ganhou repercussão ainda dentro do confinamento. Na época, a relação causou polêmica após declarações sobre a vida amorosa da jornalista antes do reality.