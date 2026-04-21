Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Michelle Barros e Shia Phoenix são criticados após falso anúncio de gravidez nas redes

Casal de A Fazenda 17 revelou suposta gestação, mas usou publicação para divulgar nova marca e revoltou seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:59

Michelle Barros e Shia Phoenix revoltam seguidores após falso anúncio de gravidez Crédito: Reprodução

Michelle Barros e Shia Phoenix viraram alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (21) após publicarem um falso anúncio de gravidez. O casal, que começou o relacionamento em A Fazenda 17, surpreendeu seguidores ao sugerir que esperava o primeiro filho, mas depois revelou que se tratava da divulgação de um novo empreendimento.

Na postagem, Michelle Barros e Shia Phoenix usaram um texto emotivo para criar suspense em torno da suposta novidade. No conteúdo, os dois falaram sobre “gestação de um sonho antigo”, explicando em seguida que não se tratava de um bebê, mas sim do lançamento de uma marca.

“Nem toda gestação vem com ultrassom. Algumas vêm com propósito, coragem e encontros que mudam o rumo da vida”, escreveram os ex-peões, antes de contar que estão criando um negócio juntos.

Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix

Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix por Reprodução|Redes sociais
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
Shia Phoenix por Reprodução
Michelle Barros e Shia Phoenix por Reprodução
Shia Phoenix é eliminado de A Fazenda 17 junto com Michelle Barros na eliminação dupla por Reprodução
Michelle Barros e Shia Phoenix por Reprodução
Michelle Barros é defendida por aliados após boato de traição em A Fazenda 17. por Reprodução/Record
Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix por Reprodução|Redes sociais
1 de 8
Michelle Barros anuncia gravidez com ator Shia Phoenix por Reprodução|Redes sociais

A estratégia, no entanto, não agradou parte do público. Internautas acusaram Michelle Barros e Shia Phoenix de apelarem para chamar atenção e criticaram o uso do tema gravidez como ação de marketing.

“Péssima estratégia. Já começou enganando o público?”, escreveu uma seguidora. “Quando dizem que estão grávidos, a gente pensa em filho. Era só anunciar a marca”, comentou outra. “Marketing de centavo”, disparou mais uma pessoa.

Michelle Barros e Shia Phoenix se conheceram durante A Fazenda 17 e o romance ganhou repercussão ainda dentro do confinamento. Na época, a relação causou polêmica após declarações sobre a vida amorosa da jornalista antes do reality.

Depois do programa da Record, os dois mantiveram o namoro de forma mais discreta e continuaram reunindo fãs nas redes sociais. Por isso, o anúncio fez muita gente acreditar que o casal realmente teria um bebê.

Leia mais

Imagem - De minilifting a novo sorriso: ex-BBBs revelam mudanças no visual antes da final do BBB 26

De minilifting a novo sorriso: ex-BBBs revelam mudanças no visual antes da final do BBB 26

Imagem - Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26, surpreende finalistas e se declara: ‘Eu amo vocês’

Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26, surpreende finalistas e se declara: ‘Eu amo vocês’

Imagem - Por que Ana Paula Renault é a favorita para ganhar o BBB 26?

Por que Ana Paula Renault é a favorita para ganhar o BBB 26?

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos