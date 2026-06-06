Por que 'Coração Acelerado' não vai ar nos próximos sábados? Entenda decisão da Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de junho de 2026 às 19:45
Os telespectadores de Coração Acelerado precisarão fazer uma pausa no acompanhamento da novela das sete nas próximas semanas. A Globo confirmou mudanças na programação e não exibirá a trama em dois sábados de junho por causa dos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
A primeira interrupção acontece neste sábado (6), quando o Brasil enfrenta o Egito em amistoso preparatório para o Mundial. Já no sábado seguinte (13), a emissora transmitirá a estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo, diante do Marrocos.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
As duas partidas estão marcadas para o horário normalmente reservado à novela, o que levou a Globo a retirar os capítulos da grade nesses dias. Os jogos serão disputados nos Estados Unidos.
A alteração já aparece nos resumos oficiais divulgados pela emissora. Com isso, não haverá exibição de capítulos nos dias 6 e 13 de junho. A programação volta ao normal nos dias seguintes, sem novas mudanças anunciadas até o momento.
Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Coração Acelerado é exibida de segunda a sábado na faixa das 19h30 da Globo.