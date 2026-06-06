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Por que 'Coração Acelerado' não vai ar nos próximos sábados? Entenda decisão da Globo

Novela das sete ficará fora da programação da Globo em duas datas por causa das transmissões da Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 19:45

Coração Acelerado
Coração Acelerado Crédito: Reprodução

Os telespectadores de Coração Acelerado precisarão fazer uma pausa no acompanhamento da novela das sete nas próximas semanas. A Globo confirmou mudanças na programação e não exibirá a trama em dois sábados de junho por causa dos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A primeira interrupção acontece neste sábado (6), quando o Brasil enfrenta o Egito em amistoso preparatório para o Mundial. Já no sábado seguinte (13), a emissora transmitirá a estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo, diante do Marrocos.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

As duas partidas estão marcadas para o horário normalmente reservado à novela, o que levou a Globo a retirar os capítulos da grade nesses dias. Os jogos serão disputados nos Estados Unidos.

A alteração já aparece nos resumos oficiais divulgados pela emissora. Com isso, não haverá exibição de capítulos nos dias 6 e 13 de junho. A programação volta ao normal nos dias seguintes, sem novas mudanças anunciadas até o momento.

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Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Coração Acelerado é exibida de segunda a sábado na faixa das 19h30 da Globo.

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