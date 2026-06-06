NOVELA

Por que 'Coração Acelerado' não vai ar nos próximos sábados? Entenda decisão da Globo

Novela das sete ficará fora da programação da Globo em duas datas por causa das transmissões da Copa do Mundo de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 19:45

Coração Acelerado Crédito: Reprodução

Os telespectadores de Coração Acelerado precisarão fazer uma pausa no acompanhamento da novela das sete nas próximas semanas. A Globo confirmou mudanças na programação e não exibirá a trama em dois sábados de junho por causa dos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A primeira interrupção acontece neste sábado (6), quando o Brasil enfrenta o Egito em amistoso preparatório para o Mundial. Já no sábado seguinte (13), a emissora transmitirá a estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo, diante do Marrocos.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

As duas partidas estão marcadas para o horário normalmente reservado à novela, o que levou a Globo a retirar os capítulos da grade nesses dias. Os jogos serão disputados nos Estados Unidos.

A alteração já aparece nos resumos oficiais divulgados pela emissora. Com isso, não haverá exibição de capítulos nos dias 6 e 13 de junho. A programação volta ao normal nos dias seguintes, sem novas mudanças anunciadas até o momento.