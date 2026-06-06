NOVELAS

Resumo de Coração Acelerado: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Ronei revela ser o empresário de Agrado e Eduarda, Zilá assume comando do Grupo Amaral e Walmir inicia recuperação

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:06

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Nas próximas semanas de Coração Acelerado, uma série de revelações e mudanças promete movimentar a trama. Ronei decide acabar com os segredos e assume diante de todos que é sócio de Blake e responsável pela carreira de Agrado e Eduarda. Ao mesmo tempo, Zilá conquista uma importante vitória ao ser escolhida para comandar o Grupo Amaral, ampliando ainda mais sua influência nos negócios da família.

Enquanto isso, o romance entre Zilá e Ronei deixa de ser discreto e acaba sendo descoberto por Alaor e Alaorzinho, provocando novos conflitos. Naiane também promove uma reviravolta ao se instalar na mansão de João Raul, convencida de que ainda existe uma chance de reconciliação com o cantor.

Em outra frente da história, Cinara e Palhares se aproximam cada vez mais depois de serem influenciados pelas ervas preparadas por Nora. Já Adilson surpreende os moradores de Bom Retorno ao revelar um segredo que mantinha escondido, enquanto Walmir decide enfrentar seus problemas e inicia o tratamento em um grupo de apoio para combater o vício em jogos.

Nos capítulos que encerram a quinzena, Agrado passa por uma nova decepção amorosa ao romper com Leandro. Após o término, a cantora toma uma decisão importante para a carreira e aceita voltar ao estúdio para gravar sua música ao lado de João Raul. Confira o que acontece em cada capítulo.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Resumo Coração Acelerado: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Capítulo 126 – segunda-feira – 8 de junho de 2026

Naiane (Isabelle Drummond) devolve a medalha de Cecília (Paula Fernandes) para Agrado (Isadora Cruz). Ana Castela se encanta cada vez mais com Gael (André Luiz Frambach). Zilá (Leandra Leal) afirma a Ronei (Thomás Aquino) que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Alaor (Marcos Caruso) resgata Walmir (Antonio Calloni) da companhia de Adilson, e Irene (Fernanda Pimenta) se preocupa com o amado. Cinara (Ramille) se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei e Zilá. Agrado se machuca, e Janete (Letícia Spiller) socorre a filha. Walmir furta o dinheiro da loja. Alaorzinho se planeja para afastar Ronei do Grupo Amaral. Esteban (Diego Martins) reanima Naiane, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.

Capítulo 127 – terça-feira – 9 de junho de 2026

Ronei afirma a Agrado e Eduarda (Gabz) que é sócio de Blake e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas. Alaorzinho desabafa com Malvino (Guito) sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul (Filipe Bragança) acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda. Cinara ameaça Bará (Evaldo Macarrão). Naiane não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael. Palhares (Gabriel Godoy) come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora (Virgínia Rosa), e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.

Capítulo 128 – quarta-feira – 10 de junho de 2026

Naiane finge estar junto a João Raul em sua festa, e o cantor se incomoda. Eduarda sofre com seus sentimentos por Leandro (David Junior). Palhares e Cinara ficam juntos novamente. Ronei se declara para Zilá e afirma que não quer perdê-la. Janete ajuda Alaorzinho. Malvino agrada Agenor (Cláudio Mendes), e Laurinha (Kamila Amorim) aprova. Walmir garante a Alaor que sabe se cuidar. Rosinha pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei decide que Eduarda viajará só com Leandro, para poupar Agrado, que está com o pé machucado. Cláudio comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.

Capítulo 129 – quinta-feira – 11 de junho de 2026

João Raul explica seu plano a Naiane, que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ana Castela e Gael curtem o momento juntos. Todos se envolvem com a eleição para a presidência do Grupo Amaral. Leandro desabafa com Palhares sobre a confissão de Eduarda. Rosinha revela a Agrado que Naiane se mudou para a mansão de João Raul. Rosalva e Leocádia pedem demissão a Zilá. Eduarda e Leandro trocam elogios durante a viagem. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.

Capítulo 130 – sexta-feira – 12 de junho de 2026

Zilá é eleita a nova presidente do Grupo Amaral, e Alaorzinho se desespera. Naiane se incomoda ao encontrar pertences de Agrado na casa de João Raul. Cinara e Palhares se envolvem novamente. Irene desconfia do comportamento de Walmir. Agrado se irrita ao receber um suposto recado de João Raul e decide responder ao cantor. João Raul procura Agrado. Alaor e Alaorzinho flagram Ronei e Zilá.

Sábado – 13 de junho de 2026

Não terá exibição de capítulo.

Segunda-feira – 15 de junho de 2026

Não terá exibição de capítulo.

Capítulo 131 – terça-feira – 16 de junho de 2026

Alaorzinho confronta Zilá sobre seu romance com Ronei. João Raul deduz que Naiane tenha enviado o bilhete para Agrado em seu nome. Irene não gosta do comportamento evasivo de Walmir. Janete conversa com Alaorzinho sobre a vitória de Zilá no Grupo Amaral. Adilson pressiona Walmir. Alaorzinho propõe uma parceria entre Alô Balada e o Zuzanete. Leandro pede um tempo para Agrado. Agrado decide cantar sua música com João Raul.

Capítulo 132 – quarta-feira – 17 de junho de 2026

Ronei aceita fazer a gravação da música de Agrado e João Raul usando estúdios diferentes para os dois. Zuzu (Elisa Lucinda) incentiva Janete a abrir seu coração para Alaorzinho. Eva (Nathalia Cruz), Cinara e Esteban comemoram a presidência de Zilá no Grupo Amaral. João Raul sofre ao pensar em quando conheceu Agrado. Irene confronta Walmir sobre o dinheiro furtado da loja. Agrado afirma que está disposta a deixar Bom Retorno com Leandro.

Capítulo 133 – quinta-feira – 18 de junho de 2026

Naiane e Alaorzinho se encontram. Adilson ameaça Walmir, e Walmir descobre o segredo do rival. João Raul e Agrado se emocionam ao ouvir a versão final da música juntos. Leandro e Agrado terminam o relacionamento. Adilson confessa seu segredo à população de Bom Retorno. Walmir garante a Irene que conseguirá retomar o controle de sua vida. João Raul se incomoda com as mudanças que Naiane faz em sua casa. Alertado por Irene, João Raul acompanha Walmir em sua primeira reunião no grupo de reabilitação.

Capítulo 134 – sexta-feira – 19 de junho de 2026

Zilá conhece Amélie e se interessa em contratá-la. Naiane pede que Zilá pressione Ronei. Zilá revela a Naiane que ela e Ronei estão namorando. Eduarda e Leandro se encontram. Agrado e João Raul se emocionam ao ver o sucesso da canção. Leandro aconselha Eduarda sobre sua carreira. Gael conta a Naiane sobre seu relacionamento com Ana Castela. Bará convida Eva e Vânia para sair. Cinara aconselha Naiane a esquecer João Raul. Alaorzinho diz para Zilá que quer logo o divórcio.

Capítulo 135 – sábado – 20 de junho de 2026