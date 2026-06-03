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É hoje! Naiane é desmascarada em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (3 de maio)

Novela das 7 tem reviravoltas que mudam rumo de vários personagens

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:30

Castelo de Naiane começa a ruir em 'Coração Acelerado'
Castelo de Naiane começa a ruir em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (3), Agrado (Isadora Cruz) pensa em como revelar a mentira de Naiane (Isabelle Drummond) sobre seu passado. Para piorar, Bara (Evaldo Macarrão) prejudica a apresentação da patricinha, e João Raul (Filipe Bragança) conforta a moça.

Agrado e Eduarda (Gabz) desmascaram Naiane, e Ronei (Thomás Aquino) e Zilá (Leandra Leal) se desesperam. Janete (Leticia Spiller) ainda confronta Zilá.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Irene (Fernanda Pimenta) repreende Walmir (Antonio Calloni) por permitir que o filho peça Naiane em noivado. Janete e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conversam. Gael (André Luiz Frambach) chama Ana Castela para sair.

Walmir (Antonio Calloni) confessa a João Raul que sabia que Agrado era Diana. Alaorzinho se decepciona com Naiane. João Raul e Agrado discutem. Naiane se desespera com seu futuro. Alana e Ronei tentam convencer João Raul e Agrado a cantar juntos. Gael e Ana Castela ficam juntos. Agrado e João Raul se emocionam ao cantar sua música.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30 após o BATV.

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Coração Acelerado

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