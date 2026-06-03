NOVELA DAS 7

É hoje! Naiane é desmascarada em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (3 de maio)

Novela das 7 tem reviravoltas que mudam rumo de vários personagens

Felipe Sena

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:30

Castelo de Naiane começa a ruir em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (3), Agrado (Isadora Cruz) pensa em como revelar a mentira de Naiane (Isabelle Drummond) sobre seu passado. Para piorar, Bara (Evaldo Macarrão) prejudica a apresentação da patricinha, e João Raul (Filipe Bragança) conforta a moça.

Agrado e Eduarda (Gabz) desmascaram Naiane, e Ronei (Thomás Aquino) e Zilá (Leandra Leal) se desesperam. Janete (Leticia Spiller) ainda confronta Zilá.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Irene (Fernanda Pimenta) repreende Walmir (Antonio Calloni) por permitir que o filho peça Naiane em noivado. Janete e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) conversam. Gael (André Luiz Frambach) chama Ana Castela para sair.

Walmir (Antonio Calloni) confessa a João Raul que sabia que Agrado era Diana. Alaorzinho se decepciona com Naiane. João Raul e Agrado discutem. Naiane se desespera com seu futuro. Alana e Ronei tentam convencer João Raul e Agrado a cantar juntos. Gael e Ana Castela ficam juntos. Agrado e João Raul se emocionam ao cantar sua música.