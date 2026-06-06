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Resumo de A Nobreza do Amor: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Bando de Belarmino invade Barro Preto, Tonho é baleado ao defender ateliê e Mirinho coloca irmão em risco no hospital

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:05

Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive
Na novela da TV Globo, 'A nobreza do amor', Omar (Rodrigo Simas) sobrevive Crédito: Reprodução

Nas próximas semanas de A Nobreza do Amor, a tranquilidade de Barro Preto será abalada pela chegada do grupo liderado por Belarmino. Em meio ao ataque dos cangaceiros, Viriato e Geralda acabam sequestrados, enquanto o desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa se transforma em cenário de tensão e violência.

Durante o confronto, Tonho é atingido por um disparo ao tentar proteger o ateliê e deixa todos apreensivos com seu estado de saúde. Alika acompanha de perto a luta do rapaz pela recuperação, enquanto a cidade se mobiliza diante das consequências da invasão.

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Paralelamente, Mirinho demonstra até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. Com o irmão internado, ele interfere no tratamento médico na tentativa de afastar um rival e se aproximar da princesa. A situação só não se agrava ainda mais porque Onildo percebe sinais da trama e passa a investigar o que está acontecendo.

Enquanto isso, em Batanga, Jendal intensifica sua busca por uma nova esposa e aumenta a pressão sobre Kênia, que começa a enfrentar conflitos cada vez maiores com o pai. Confira abaixo o resumo dos capítulos de 8 a 20 de junho.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Resumo A Nobreza do Amor: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Capítulo 73 – segunda-feira – 8 de junho de 2026

Margaret afirma a Jendal (Lázaro Ramos) que o rei foi denunciado pela execução de Robert e por sua tirania contra o povo de Batanga. Sebastião (João Fontenele) se espanta com o pedido de Virgínia (Theresa Fonseca) para convocar um cangaceiro para atacar o ateliê de Lúcia/Alika (Duda Santos). Graça (Fabiana Karla) sonda Caetana (Cyria Coentro) a respeito de Ana Maria (Julia Lemos). Alika confessa a Teresa (Ana Cecília Costa) que não acredita nas boas intenções de Virgínia e Graça. Margaret garante a Mr. Campbell (Michel Blois) que não descansará até descobrir a verdade sobre a morte de Robert. Diógenes (Danton Mello) se incomoda com a proximidade entre Ritinha (Julia Salarini) e Aurelinda. Jendal inventa que um súdito de seu reino é o culpado pelo assassinato do jornalista.

Capítulo 74 – terça-feira – 9 de junho de 2026

Margaret acredita na mentira inventada por Jendal e exige que Faraji seja julgado nos Estados Unidos. Dânia se desespera ao entender que o marido será morto. Kênia (Nikolly Fernandes) desaprova as atitudes do pai. Sebastião confessa a Viriato (Marcelo Médici) que Virgínia lhe pediu para contratar um cangaceiro, e Carrapato ouve. Carrapato oferece seus serviços a Sebastião. Casemiro (Cássio Gabus Mendes) entrega armas a Tonho (Ronald Sotto) e pede que o rapaz defenda o engenho. Alika deduz que Jendal descobriu seu paradeiro, e Niara (Erika Januza) se desespera. Mirinho (Nicolas Prattes) finge se preocupar com Ana Maria para se aproximar de Lúcia/Alika. Ladisa (Rita Batista) tenta convencer Dânia e Faraji a desistirem do acordo com Jendal. Sebastião conta a Virgínia que contratou o cangaceiro que ela pediu para destruir o ateliê.

Capítulo 75 – quarta-feira – 10 de junho de 2026

Virgínia fica impressionada ao saber que Sebastião contratou Carrapato. Fortunato (César Ferrario) se preocupa com o pouco reforço policial enviado a Barro Preto para proteger a cidade contra o bando de Belarmino. Virgínia inventa uma desculpa para conseguir dinheiro com Diógenes. Margaret parte com Faraji, e Kênia sofre com as atrocidades do pai. Jendal promete trazer Alika de volta a Batanga. Belmira (Raissa Xavier) se preocupa com a segurança de Carrapato. Salma (Rayssa Bratillieri) desabafa com Lúcia/Alika que decidiu aceitar o casamento com Fuad (João Fernandes) para proteger a saúde da mãe. Sebastião acerta o serviço com Carrapato. Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika, e a fisioterapeuta procura Tonho.

Capítulo 76 – quinta-feira – 11 de junho de 2026

Alika não consegue contar para Tonho sobre a tentativa de Mirinho. Lúcia/Alika leva o vestido de Graça até a fazenda. Sebastião mente para Viriato, que aconselha o rapaz a se afastar de Virgínia. Dumi (Licínio Januário) visita Kênia e questiona a princesa sobre suas escolhas quanto ao reino de Batanga. Lúcia/Alika tenta convencer Ana Maria a desfilar com o vestido da marca. Salma cozinha para agradar Fátima (Kika Kalache), que sonha com o casamento da filha com Fuad. Tonho questiona Mirinho sobre seu comportamento com Lúcia/Alika. Virgínia repreende Mirinho por se insinuar para a fisioterapeuta, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia.

Capítulo 77 – sexta-feira – 12 de junho de 2026

Jendal faz uma ameaça velada a Kênia, e Chinua (Hilton Cobra) insiste que a princesa deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal caso o rei aja contra Kênia. Fátima e Miguel (Eduardo Mossri) se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa. Fortunato tem uma crise de ciúmes de Maria Helena (Quitéria Kelly). Tonho afirma a Niara que Jendal não se aproximará de Alika. Chinua revela a Kênia os novos planos do pai.

Capítulo 78 – sábado – 13 de junho de 2026

Kênia garante a Chinua que não permitirá que Jendal a impeça de ser rainha de Batanga. Graça e Mirinho humilham Ana Maria. Viriato vê quando Sebastião e Virgínia se aproximam e desconfia. Fátima conversa com Salma sobre Fuad. Chega o dia do desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa. Dona Menina (Zezé Motta) tem um mau pressentimento, e Caetana se preocupa. Ana Maria sente vergonha de desfilar, e Lúcia/Alika a incentiva. Manoel (Daniel Rangel) admira Ana Maria na passarela. Carrapato invade o ateliê. Belarmino e seu bando chegam a Barro Preto.

Capítulo 79 – segunda-feira – 15 de junho de 2026

Belarmino ataca Viriato, que tenta explicar ao cangaceiro que é irmão gêmeo de Carrapato. Virgínia é admirada por todos durante o desfile do ateliê. Adônis anuncia a chegada do bando de Belarmino, e todos na cidade se desesperam. Belarmino e seu bando fazem Viriato de refém, e o padre pensa em delatar o paradeiro de Carrapato. Tonho e Alika garantem que defenderão o ateliê dos cangaceiros. Jiboia invade o armazém de Miguel, e Fuad se atrapalha no confronto. Casemiro enfrenta Belarmino. Montanha sequestra Geralda. Jendal afirma a Chinua que não confia mais em Kênia. Tonho é atingido por um tiro, e Alika se desespera.

Capítulo 80 – terça-feira – 16 de junho de 2026

Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo (Paulo Lessa) afirma que o estado de saúde do rapaz é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.

Capítulo 81 – quarta-feira – 17 de junho de 2026

Onildo garante a Lúcia/Alika e Caetana que Tonho tem chances de sobreviver. Virgínia questiona Mirinho sobre sua relação com Tonho e seus sentimentos por Lúcia/Alika. Belmira ameaça entregar Carrapato para a polícia. Fortunato afirma a Maria Helena que precisa resgatar Viriato e Geralda para recuperar sua reputação na cidade. Belmira e Ritinha contam a Sebastião que Carrapato é irmão gêmeo de Viriato. Niara apoia Alika, que teme perder Tonho. Omar (Rodrigo Simas) garante a Çinar que não desistirá de Alika. Carrapato resgata Viriato e Geralda, que delatam o bando de Belarmino. Kênia desconfia de que Dumi sabe onde está Alika. No hospital, Tonho delira e chama por Alika.

Capítulo 82 – quinta-feira – 18 de junho de 2026

Caetana estranha quando Tonho fala no nome de Alika, e Onildo deduz que se trata de Lúcia. Fortunato explica a Casemiro que fez um acordo com Carrapato para pegar o bando de Belarmino. Dumi afirma a Kênia que Alika é a única herdeira do trono de Batanga. Caetana se desespera ao ser informada de que Tonho teve uma piora, e Lúcia/Alika a apoia. Kênia teme ser atacada caso os resistentes consigam destronar Jendal. Viriato questiona Sebastião sobre a contratação de Carrapato por ordem de Virgínia. Sebastião pressiona Virgínia a conseguir mais dinheiro para Carrapato. Fortunato e Casemiro rendem o bando de Belarmino. Kênia confronta Jendal.

Capítulo 83 – sexta-feira – 19 de junho de 2026

Jendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta que Tonho chamou o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô (Fábio Lago) procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para a família. Jendal deduz que Kênia continua o romance com Dumi e exige que Pascoal (Luciano Quirino) flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. Mirinho sabota o medicamento do irmão.

Capítulo 84 – sábado – 20 de junho de 2026

Lúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta (Emanuelle Araújo) repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato. Mirinho discute com Virgínia por causa de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho. Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.

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