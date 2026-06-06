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Plano maligno ameaça o futuro de Alika em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (6)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:00

Plano maligno ameaça o futuro de Alika em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo deste sábado (6), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Jendal decide colocar em prática uma estratégia cruel: ele usa a vigilância sobre Kênia como uma isca. O plano do vilão é seguir os passos da moça até que Pascoal consiga encontrar o esconderijo secreto de Dumi e Akin.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Só que o monarca não contava com a esperteza da jovem. Kênia rapidamente percebe a presença do espião em sua cola e, sem medo das consequências, enfrenta Jendal. Para complicar ainda mais a vida do rei, a poderosa consulesa Margaret surge exigindo explicações sobre o assassinato de Robert.

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No Brasil, os planos de destruição avançam. Virgínia consegue o apoio que precisava e recruta Sebastião para colocar em prática uma sabotagem contra o ateliê de Lúcia/Alika. Alheia ao perigo, Marta cai na lábia da vilã e parabeniza a filha pela suposta paz selada com a mocinha. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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