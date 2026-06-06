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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:00
No capítulo deste sábado (6), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Jendal decide colocar em prática uma estratégia cruel: ele usa a vigilância sobre Kênia como uma isca. O plano do vilão é seguir os passos da moça até que Pascoal consiga encontrar o esconderijo secreto de Dumi e Akin.
A Nobreza do Amor
Só que o monarca não contava com a esperteza da jovem. Kênia rapidamente percebe a presença do espião em sua cola e, sem medo das consequências, enfrenta Jendal. Para complicar ainda mais a vida do rei, a poderosa consulesa Margaret surge exigindo explicações sobre o assassinato de Robert.
No Brasil, os planos de destruição avançam. Virgínia consegue o apoio que precisava e recruta Sebastião para colocar em prática uma sabotagem contra o ateliê de Lúcia/Alika. Alheia ao perigo, Marta cai na lábia da vilã e parabeniza a filha pela suposta paz selada com a mocinha.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.