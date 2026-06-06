Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Harry e Meghan celebram 5ª aniversário da filha Lilibet: ‘Menina dos sonhos’

Meghan compartilhou registros com a filha nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:13

Meghan e Harry com a filha
Meghan e Harry com a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Meghan e Harry comemoram na última quinta-feira (4), o aniversário da Princesa Lilibet, filha do casal que completou 5 anos.

A duquesa de Sussex compartilhou duas fotos nas redes sociais. Na primeira imagem o casal aparece sorrindo enquanto Príncipe Harry segura Lilibet. Já a segunda é a princesa com a mão em uma flor em um jardim. Já na segunda, Lilibet aparece sozinha.

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
1 de 10
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução

Leia mais

Imagem - Bilionária brasileira é viúva de dono de império de bebidas, mora em ilha reservada e tem familiaridade com a realeza

Bilionária brasileira é viúva de dono de império de bebidas, mora em ilha reservada e tem familiaridade com a realeza

Imagem - Bilionária mais jovem do Brasil tem 20 anos, é herdeira de fábrica de eletrônicos e odeia ostentar

Bilionária mais jovem do Brasil tem 20 anos, é herdeira de fábrica de eletrônicos e odeia ostentar

Imagem - Deborah Secco anuncia noivado e surpreende fãs

Deborah Secco anuncia noivado e surpreende fãs

“Nossa menina dos sonhos. Feliz 5ª aniversário Lili”, escreveu Meghan na legenda do Instagram.

As imagens recentes após duas semanas da duquesa ter celebrado o 8ª aniversário de casamento do casal, com uma série de fotos do grande dia.

No mês passado, o casal revelou que fará um filme baseado em uma história real de tropas britânicas sitiadas durante a guerra do Afeganistão.

A produtora do casal, Archewell está desenvolvendo um longa-metragem para a Netflix baseado no livro “No Way Out”, do Major Adam Jowett.

Tags:

Príncipe Harry Meghan Markle

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?