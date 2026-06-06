FAMÍLIA

Harry e Meghan celebram 5ª aniversário da filha Lilibet: ‘Menina dos sonhos’

Meghan compartilhou registros com a filha nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:13

Meghan e Harry com a filha Crédito: Reprodução | Instagram

Meghan e Harry comemoram na última quinta-feira (4), o aniversário da Princesa Lilibet, filha do casal que completou 5 anos.

A duquesa de Sussex compartilhou duas fotos nas redes sociais. Na primeira imagem o casal aparece sorrindo enquanto Príncipe Harry segura Lilibet. Já a segunda é a princesa com a mão em uma flor em um jardim. Já na segunda, Lilibet aparece sozinha.

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry 1 de 10

“Nossa menina dos sonhos. Feliz 5ª aniversário Lili”, escreveu Meghan na legenda do Instagram.

As imagens recentes após duas semanas da duquesa ter celebrado o 8ª aniversário de casamento do casal, com uma série de fotos do grande dia.

No mês passado, o casal revelou que fará um filme baseado em uma história real de tropas britânicas sitiadas durante a guerra do Afeganistão.