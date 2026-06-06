Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:13
Meghan e Harry comemoram na última quinta-feira (4), o aniversário da Princesa Lilibet, filha do casal que completou 5 anos.
A duquesa de Sussex compartilhou duas fotos nas redes sociais. Na primeira imagem o casal aparece sorrindo enquanto Príncipe Harry segura Lilibet. Já a segunda é a princesa com a mão em uma flor em um jardim. Já na segunda, Lilibet aparece sozinha.
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry
“Nossa menina dos sonhos. Feliz 5ª aniversário Lili”, escreveu Meghan na legenda do Instagram.
As imagens recentes após duas semanas da duquesa ter celebrado o 8ª aniversário de casamento do casal, com uma série de fotos do grande dia.
No mês passado, o casal revelou que fará um filme baseado em uma história real de tropas britânicas sitiadas durante a guerra do Afeganistão.
A produtora do casal, Archewell está desenvolvendo um longa-metragem para a Netflix baseado no livro “No Way Out”, do Major Adam Jowett.