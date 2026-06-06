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Bilionária brasileira é viúva de dono de império de bebidas, mora em ilha reservada e tem familiaridade com a realeza

Vera Rechulski Santo Domingo ocupa a 6ª posição como mulher mais rica do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Vera Rechulski Santo Domingo
Vera Rechulski Santo Domingo Crédito: Reprodução

Com uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 6,6 bilhões, Vera Rechulski Santo Domingo ocupa a 6ª posição como mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes.

Viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., herdeiro do império de bebidas da família colombiana, ela preserva sua intimidade e mantém um perfil reservado.

Vera Rechulski Santo Domingo

Vera Rechulski Santo Domingo por Reprodução
Vera Rechulski Santo Domingo por Reprodução
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Vera Rechulski Santo Domingo por Reprodução

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A bilionária paulista envolve vive nas Ilhas Bermudas, além de transitar por círculos da alta sociedade internacional. Vera controla cerca de 11% da holding familiar sediada em Luxemburgo. Embora a base da fortuna venha das ações da gigante cervejeira AB InBev, ela também se dedica pessoalmente ao setor de vinhos.

É mãe de Tatiana Santo Domingo (Casiraghi), casada com o príncipe Andrea Casiraghi, sobrinho do príncipe Albert II de Mônaco.

Tags:

Bilionária

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