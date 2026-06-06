VIDA DE LUXO

Bilionária brasileira é viúva de dono de império de bebidas, mora em ilha reservada e tem familiaridade com a realeza

Vera Rechulski Santo Domingo ocupa a 6ª posição como mulher mais rica do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Vera Rechulski Santo Domingo Crédito: Reprodução

Com uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 6,6 bilhões, Vera Rechulski Santo Domingo ocupa a 6ª posição como mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes.

Viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., herdeiro do império de bebidas da família colombiana, ela preserva sua intimidade e mantém um perfil reservado.

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A bilionária paulista envolve vive nas Ilhas Bermudas, além de transitar por círculos da alta sociedade internacional. Vera controla cerca de 11% da holding familiar sediada em Luxemburgo. Embora a base da fortuna venha das ações da gigante cervejeira AB InBev, ela também se dedica pessoalmente ao setor de vinhos.