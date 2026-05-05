Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de 4 filhos, bilionária brasileira, cofundadora do Nubank é obcecada por organização e tem vida regrada

Cristina Junqueira hoje é um dos nomes femininos mais importantes à frente de um banco no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:20

Cristina Junqueira
Cristina Junqueira Crédito: Reprodução | Instagram

Ela é cofundadora de um dos primeiro bancos digitais do Brasil e hoje a quarta mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna de R$ 8,61 milhões. Cristina Junqueira alcançou o status de bilionária após estrear na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021, com uma avaliação superior a US$ 50 bilhões, equivalente a R$ 276 bilhões.

No entanto, quem acredita que foi fácil chegar ao patamar de Cristina sendo mulher se engana. Para chegar onde sempre quis, Cristina tem uma rotina disciplinada e extremamente organizada.

Cristina Junqueira

Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram
1 de 10
Cofundadora do Nubank por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Segundo homem mais rico do Brasil dedica a projetos sociais e vive no Brasil

Segundo homem mais rico do Brasil dedica a projetos sociais e vive no Brasil

Imagem - Nascido na África do Sul, como Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo com fortuna de R$ 4,2 trilhões

Nascido na África do Sul, como Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo com fortuna de R$ 4,2 trilhões

Imagem - Casada aos 17 anos, mulher mais rica do Brasil leva vida discreta e apoia projetos sociais

Casada aos 17 anos, mulher mais rica do Brasil leva vida discreta e apoia projetos sociais

Acostumada a bater recordes, Cristina é a primeira mulher a se tornar bilionária por causa de uma fintech no Brasil. A empresária mantém uma rotina de alta performance baseada na disciplina, organização rigorosa e priorização, muitas vezes reorganizando sua agenda a cada seis meses. Ela equilibra a liderança no banco com o tempo em família, trabalhando até o fim da tarde (18h30 - 19h00) antes de focar na rotina das filhas, e delegando tarefas domésticas para otimizar seu tempo, de acordo com a revista Forbes.

Cristina é casada com Rubens Pereira, executivo da Gerdau, com quem está junto desde 2006. Em novembro de 2024, a empresária anunciou o nascimento do seu quarto filho, Leo. Antes dele, ela já tinha três filhas, conhecidas como “três princesas” (Alice, Bella e Anna).

Com formação em engenharia de produção pela USP e MBA na Kellogg, iniciou o mercado financeiro tradicional antes de confundir o banco em 2013, visando combater a burocracia bancária, tornando-se uma das principais lideranças femininas no setor da tecnologia e finanças no Brasil.

Nas redes sociais, Cristina tem perfil ativo, com mais de 700 mil seguidores e compartilha vários conteúdos interativos, já que faz parte do meio digital. A empresária já participou de mesa cast, palestras e compartilha registros e reflexões sobre sua trajetória nas redes sociais.

Trajetória de Cristina Junqueira

Nascida em Ribeirão Preto, Cristina trabalhou no Unibanco e foi consultora do Boston Consulting Group (BCG), liderou iniciativas de cartões no Itaú Unibanco. Insatisfeita com o sistema bancário tradicional, uniu-se a David Vélez e Edward Wible para criar o Nubank, focando em tecnologia e experiência do cliente.

Assumiu como diretora presidente (CEO) do Nubank no Brasil em 2021 e hoje é Chief Growth Officer (CGO). Se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil após o IPO do banco em 2021, figurando capas da Forbes e destacando-se como liderança feminina no setor financeiro.

Tags:

Bilionária Cristina Junqueira

Mais recentes

Imagem - Streamer Alanzoka revela nascimento do primeiro filho após manter gravidez em segredo do público

Streamer Alanzoka revela nascimento do primeiro filho após manter gravidez em segredo do público
Imagem - Maria Bethânia expõe áudio de Shakira após show histórico no Rio e revela bastidores do encontro

Maria Bethânia expõe áudio de Shakira após show histórico no Rio e revela bastidores do encontro
Imagem - Neta de Leonardo celebra 15 anos com festa de R$ 2 milhões inspirada em 'Bridgerton'

Neta de Leonardo celebra 15 anos com festa de R$ 2 milhões inspirada em 'Bridgerton'