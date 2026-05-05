Mãe de 4 filhos, bilionária brasileira, cofundadora do Nubank é obcecada por organização e tem vida regrada

Felipe Sena
Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:20
Ela é cofundadora de um dos primeiro bancos digitais do Brasil e hoje a quarta mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna de R$ 8,61 milhões. Cristina Junqueira alcançou o status de bilionária após estrear na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021, com uma avaliação superior a US$ 50 bilhões, equivalente a R$ 276 bilhões.
No entanto, quem acredita que foi fácil chegar ao patamar de Cristina sendo mulher se engana. Para chegar onde sempre quis, Cristina tem uma rotina disciplinada e extremamente organizada.
Cristina Junqueira
Acostumada a bater recordes, Cristina é a primeira mulher a se tornar bilionária por causa de uma fintech no Brasil. A empresária mantém uma rotina de alta performance baseada na disciplina, organização rigorosa e priorização, muitas vezes reorganizando sua agenda a cada seis meses. Ela equilibra a liderança no banco com o tempo em família, trabalhando até o fim da tarde (18h30 - 19h00) antes de focar na rotina das filhas, e delegando tarefas domésticas para otimizar seu tempo, de acordo com a revista Forbes.
Cristina é casada com Rubens Pereira, executivo da Gerdau, com quem está junto desde 2006. Em novembro de 2024, a empresária anunciou o nascimento do seu quarto filho, Leo. Antes dele, ela já tinha três filhas, conhecidas como “três princesas” (Alice, Bella e Anna).
Com formação em engenharia de produção pela USP e MBA na Kellogg, iniciou o mercado financeiro tradicional antes de confundir o banco em 2013, visando combater a burocracia bancária, tornando-se uma das principais lideranças femininas no setor da tecnologia e finanças no Brasil.
Nas redes sociais, Cristina tem perfil ativo, com mais de 700 mil seguidores e compartilha vários conteúdos interativos, já que faz parte do meio digital. A empresária já participou de mesa cast, palestras e compartilha registros e reflexões sobre sua trajetória nas redes sociais.
Nascida em Ribeirão Preto, Cristina trabalhou no Unibanco e foi consultora do Boston Consulting Group (BCG), liderou iniciativas de cartões no Itaú Unibanco. Insatisfeita com o sistema bancário tradicional, uniu-se a David Vélez e Edward Wible para criar o Nubank, focando em tecnologia e experiência do cliente.
Assumiu como diretora presidente (CEO) do Nubank no Brasil em 2021 e hoje é Chief Growth Officer (CGO). Se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil após o IPO do banco em 2021, figurando capas da Forbes e destacando-se como liderança feminina no setor financeiro.