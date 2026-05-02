Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nascido na África do Sul, como Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo com fortuna de R$ 4,2 trilhões

Elon Musk é dono do X, antigo Twitter, desde 2022

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:30

Elon Musk demonstrava estratégias de negócios desde criança
Elon Musk demonstrava estratégias de negócios desde criança Crédito: Reprodução

Elon Musk não foi uma criança que passou por dificuldades financeiras na vida. Nascido em Pretória, na África do Sul, é filho de um engenheiro eletromecânico e promotor imobiliário, Errol Musk, que chegou a ser dono de parte de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Musk cresceu em meio a classe alta.

Errol Musk era sul-africano e casado com a mãe do empresário, Maye Musk, que era uma modelo e nutricionista canadense. Ele cresceu em um contexto de riqueza e privilégios durante o regime do apartheid. No entanto, os pais passaram por uma conturbada separação e ele optou por ficar com os pais.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
1 de 10
Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Leia mais

Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Imagem - Saiba truque para ativar a internet gratuita da Starlink, de Elon Musk, em celulares

Saiba truque para ativar a internet gratuita da Starlink, de Elon Musk, em celulares

Imagem - Filha de Elon Musk estreia como drag queen em evento contra o governo dos EUA

Filha de Elon Musk estreia como drag queen em evento contra o governo dos EUA

Elon Musk construiu uma fortuna de mais de US$ 500 bilhões a partir de uma trajetória marcada por programa precoce, como quando vendeu a programação de um videogame que ganhou na infância por US$ 500 dólares, aos 12 anos. Além disso, realizou empreendedorismo de alto risco e tecnologias futuristas.

Até fundar a SpaceX e liderar a Tesla, Musk se tornou o homem mais rico do mundo ao apostar em energia sustentável e exploração espacial. Musk se mudou para o Canadá aos 17 anos para evitar o serviço militar obrigatório na África e buscar oportunidades nos EUA.

Chegou a trabalhar em empregos braçais no Canadá antes de se transferir para a Universidade da Pensilvânia, onde se formou em Física e Economia. Em 1995, fundou a Zip2 com seu irmão, uma empresa de software de guia metropolitana, vendida por cerca de US$ 300 milhões, rendendo a Musk US$ 22 milhões.

Em 1999, investiu na X.com, que virou PayPal. Com a venda para o eBay, Musk lucrou US$ 180 milhões. Já em 2002 fundou a empresa de exploração espacial com o objetivo de reduzir e viabilizar a colonização de Marte.

Aportou capital inicial na startup de carros elétricos, em 2004, tornando-se presidente do conselho e, posteriormente, CEO, salvando-a da falência em 2008. Também investou em energia solar (SolarCity), inteligência artificial (xAI/Neuralink) e adquiriu o Twitter, hoje o X, em 2022.

A ascenção como mais rico do mundo no topo da lista da Forbes foi impulsionada pela alta das ações da Tesla e SpaceX. Sua fortuna acumulada quebrou recordes, chegando a estimativas de mais de US$ 500 bilhões por causa da valorização contínua de suas empresas.

Hoje Elon Musk vive numa casa pré-fabricada de apenas 37 metros quadrados, em Boca Chica, no Texas, região onde fica a base de lançamentos da SpaceX. O imóvel compacto, conhecido como Boxabl Casita, reúne sala, quarto, cozinha e banheiro em um único ambiente e foi avaliado em cerca de US$ 50 mil.

Elon Musk é pai de 14 filhos com quatro mulheres diferentes, muitos concebidos via fertilização in vitro. Os filhos são de relacionamentos com Justine Musk (6), Grimes (3), Shivon Zilis (3) e outros dois filhos com outras parceiras. Ele é um defensor da natalidade para evitar o colapso populacional. 

Tags:

Elon Musk

Mais recentes

Imagem - Globo bate o martelo e decide que BBB 27 também terá grupo de veteranos

Globo bate o martelo e decide que BBB 27 também terá grupo de veteranos
Imagem - Ex-miss é presa após se passar por médica por cinco anos e realizar cirurgias plásticas

Ex-miss é presa após se passar por médica por cinco anos e realizar cirurgias plásticas
Imagem - Veja a provável setlist do show de Shakira em Copacabana

Veja a provável setlist do show de Shakira em Copacabana