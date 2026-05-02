TRILIONÁRIO

Nascido na África do Sul, como Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo com fortuna de R$ 4,2 trilhões

Elon Musk é dono do X, antigo Twitter, desde 2022

Felipe Sena

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:30

Elon Musk demonstrava estratégias de negócios desde criança Crédito: Reprodução

Elon Musk não foi uma criança que passou por dificuldades financeiras na vida. Nascido em Pretória, na África do Sul, é filho de um engenheiro eletromecânico e promotor imobiliário, Errol Musk, que chegou a ser dono de parte de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Musk cresceu em meio a classe alta.

Errol Musk era sul-africano e casado com a mãe do empresário, Maye Musk, que era uma modelo e nutricionista canadense. Ele cresceu em um contexto de riqueza e privilégios durante o regime do apartheid. No entanto, os pais passaram por uma conturbada separação e ele optou por ficar com os pais.

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Elon Musk construiu uma fortuna de mais de US$ 500 bilhões a partir de uma trajetória marcada por programa precoce, como quando vendeu a programação de um videogame que ganhou na infância por US$ 500 dólares, aos 12 anos. Além disso, realizou empreendedorismo de alto risco e tecnologias futuristas.

Até fundar a SpaceX e liderar a Tesla, Musk se tornou o homem mais rico do mundo ao apostar em energia sustentável e exploração espacial. Musk se mudou para o Canadá aos 17 anos para evitar o serviço militar obrigatório na África e buscar oportunidades nos EUA.

Chegou a trabalhar em empregos braçais no Canadá antes de se transferir para a Universidade da Pensilvânia, onde se formou em Física e Economia. Em 1995, fundou a Zip2 com seu irmão, uma empresa de software de guia metropolitana, vendida por cerca de US$ 300 milhões, rendendo a Musk US$ 22 milhões.

Em 1999, investiu na X.com, que virou PayPal. Com a venda para o eBay, Musk lucrou US$ 180 milhões. Já em 2002 fundou a empresa de exploração espacial com o objetivo de reduzir e viabilizar a colonização de Marte.

Aportou capital inicial na startup de carros elétricos, em 2004, tornando-se presidente do conselho e, posteriormente, CEO, salvando-a da falência em 2008. Também investou em energia solar (SolarCity), inteligência artificial (xAI/Neuralink) e adquiriu o Twitter, hoje o X, em 2022.

A ascenção como mais rico do mundo no topo da lista da Forbes foi impulsionada pela alta das ações da Tesla e SpaceX. Sua fortuna acumulada quebrou recordes, chegando a estimativas de mais de US$ 500 bilhões por causa da valorização contínua de suas empresas.

Hoje Elon Musk vive numa casa pré-fabricada de apenas 37 metros quadrados, em Boca Chica, no Texas, região onde fica a base de lançamentos da SpaceX. O imóvel compacto, conhecido como Boxabl Casita, reúne sala, quarto, cozinha e banheiro em um único ambiente e foi avaliado em cerca de US$ 50 mil.