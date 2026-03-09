Acesse sua conta
Saiba truque para ativar a internet gratuita da Starlink, de Elon Musk, em celulares

A conexão emergencial da Starlink já está disponível em alguns países; saiba como funciona

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:00

Descubra como acessar a internet via satélite da Starlink em áreas remotas – e se seu celular é compatível
Descubra como acessar a internet via satélite da Starlink em áreas remotas – e se seu celular é compatível

A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk, está oferecendo conexão gratuita em regiões sem cobertura tradicional desde julho de 2025. O serviço funciona automaticamente em smartphones compatíveis, garantindo acesso emergencial em locais remotos.

Segundo o blog oficial da empresa, o objetivo da Starlink é "democratizar o acesso à internet" por meio de satélites de baixa órbita. A tecnologia promete levar sinal a áreas onde operadoras convencionais não chegam, mas, por enquanto, está disponível apenas nos EUA.

Veja como habilitar a internet gratuita da Starlink

Como habilitar a internet gratuita da Starlink?

Para usar o serviço, é preciso seguir alguns passos simples. Confira o que fazer para se conectar quando não houver rede móvel tradicional:

  • Verificar a compatibilidade do aparelho 
    A primeira etapa é confirmar se o celular suporta a tecnologia da Starlink. A maioria dos smartphones modernos já vem com essa funcionalidade, mas modelos mais antigos podem precisar de atualizações – ou até mesmo não serem compatíveis.

  • Atualizar o sistema operacional
    Manter o dispositivo atualizado é essencial para o funcionamento da conexão via satélite. Tanto Android quanto iOS devem estar com as versões mais recentes. A atualização pode ser feita nas configurações do aparelho, garantindo que ele reconheça automaticamente a rede da Starlink.

  • Ativar redes emergenciais
    Depois de confirmar a compatibilidade e atualizar o sistema, basta habilitar a opção de redes emergenciais. No menu "Conexões" ou "Redes móveis", ative a função para que o celular se conecte automaticamente ao satélite quando não houver sinal convencional.

Como funciona a conexão com a Starlink?

Quando o usuário está fora da área de cobertura das operadoras tradicionais, o celular se conecta automaticamente à Starlink. O nome "T-Mobile SpaceX" aparece na tela, indicando que o serviço está ativo.

Por enquanto, a conexão permite apenas o envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a recursos de emergência. Futuramente, a expectativa é que chamadas de voz e navegação na internet sejam incluídas.

Vale lembrar que, atualmente, o serviço está disponível apenas nos EUA. Ainda não há previsão de quando chegará ao Brasil. Enquanto isso, usuários de outras regiões precisam aguardar novidades da SpaceX.

