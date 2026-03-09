Saiba truque para ativar a internet gratuita da Starlink, de Elon Musk, em celulares

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de março de 2026 às 08:00
A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk, está oferecendo conexão gratuita em regiões sem cobertura tradicional desde julho de 2025. O serviço funciona automaticamente em smartphones compatíveis, garantindo acesso emergencial em locais remotos.
Segundo o blog oficial da empresa, o objetivo da Starlink é "democratizar o acesso à internet" por meio de satélites de baixa órbita. A tecnologia promete levar sinal a áreas onde operadoras convencionais não chegam, mas, por enquanto, está disponível apenas nos EUA.
Veja como habilitar a internet gratuita da Starlink
Para usar o serviço, é preciso seguir alguns passos simples. Confira o que fazer para se conectar quando não houver rede móvel tradicional:
Quando o usuário está fora da área de cobertura das operadoras tradicionais, o celular se conecta automaticamente à Starlink. O nome "T-Mobile SpaceX" aparece na tela, indicando que o serviço está ativo.
Por enquanto, a conexão permite apenas o envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a recursos de emergência. Futuramente, a expectativa é que chamadas de voz e navegação na internet sejam incluídas.
Vale lembrar que, atualmente, o serviço está disponível apenas nos EUA. Ainda não há previsão de quando chegará ao Brasil. Enquanto isso, usuários de outras regiões precisam aguardar novidades da SpaceX.