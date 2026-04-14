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Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Homem adota estilo de vida minimalista para focar em projetos de longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12:01

Casa de Elon Musk
Casa de Elon Musk Crédito: Reprodução

Aos 54 anos, o empresário Elon Musk, hoje apontado como o homem mais rico do mundo, surpreende não apenas pelo tamanho da fortuna, mas também pelas escolhas fora do padrão. Com patrimônio estimado em cerca de US$ 817 bilhões, o equivalente a mais de R$ 4,2 trilhões, segundo ranking divulgado pela Forbes em abril de 2026, ele decidiu abrir mão de uma vida cercada por luxo para adotar uma rotina simples.

Casa de Elon Musk

Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Robert Downey Jr e Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Elon Musk na infância por Reprodução
Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk posa com a companheira, Shivon Zilis, e dois dos seus filhos por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Vivian Jenna Wilson e pai ElonMusk por Reprodução / Redes Sociais
Elon Musk por Reprodução
Alice Weidel e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e sua filha Vivian Jenna Wilson por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e Alexandre de Moraes por Shutterstock
Elon Musk X por Divulgação X
Donald Trump e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk não comprou o Grupo Globo por Projeto Comprova
Elon Musk carrega pia em sede do X, antigo Twitter por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk, fundador da SpaceX por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk acompanhou lançamento por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Empresário bilionário e fundado do SpaceX Elon Musk usa a ilustração do seu novo foguete durante palestra no 68º Congresso Internacional de Astronáutica em Adelaide na Austrália. por Peter Parks/AFP
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Casa de Elon Musk por Reprodução

O bilionário trocou um conjunto de seis mansões localizadas em áreas nobres da Califórnia por uma casa pré-fabricada de apenas 37 metros quadrados, em Boca Chica, no Texas, região onde fica a base de lançamentos da SpaceX. O imóvel compacto, conhecido como Boxabl Casita, reúne sala, quarto, cozinha e banheiro em um único ambiente e foi avaliado em cerca de US$ 50 mil.

A mudança radical ocorreu após Musk vender os imóveis de alto padrão que mantinha principalmente em Bel Air, em Los Angeles. As propriedades, adquiridas entre 2012 e 2019, somavam cerca de US$ 97,8 milhões, valor superior a R$ 500 milhões na cotação da época. As mansões contavam com estruturas completas de lazer, como piscina, quadras esportivas, academia, biblioteca e amplos terrenos.

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Uma das residências mais emblemáticas tinha mais de 1.800 metros quadrados, com sete quartos e 13 banheiros, além de adega e vista privilegiada. Outras casas, também localizadas nas ruas Chalon Road e Somera Road, variavam em tamanho, mas seguiam o mesmo padrão de alto luxo e exclusividade.

Apesar do histórico de ostentação, Musk decidiu reduzir drasticamente seu patrimônio imobiliário a partir de 2020. A escolha, segundo ele já indicou em diferentes ocasiões, está ligada à intenção de simplificar a própria vida e concentrar recursos em projetos considerados mais relevantes.

A proximidade da nova residência com as operações da SpaceX também tem papel estratégico. É na base de Boca Chica que a empresa realiza testes e desenvolve a Starship, nave central nos planos de exploração espacial e na proposta de levar humanos a Marte.

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Além da SpaceX, a fortuna de Musk está diretamente ligada ao desempenho de empresas como a Tesla, o que faz com que seu patrimônio oscile conforme o mercado financeiro. Ainda assim, ele se mantém no topo das listas globais de riqueza.

Nascido em Pretória, na África do Sul, em 1971, Musk construiu sua trajetória nos Estados Unidos e ganhou projeção ao participar da criação do PayPal. Desde então, passou a liderar negócios voltados à inovação tecnológica, com foco em energia, mobilidade e exploração espacial.

A decisão de viver em uma casa simples, distante do padrão tradicional entre bilionários, reforça uma estratégia que vai além do estilo de vida. Ao reduzir custos pessoais e abrir mão de bens de alto valor, Musk sinaliza que sua prioridade está na expansão de projetos que, segundo ele, podem impactar diretamente o futuro da humanidade.

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