R$ 4 TRILHÕES

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Homem adota estilo de vida minimalista para focar em projetos de longo prazo

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12:01

Casa de Elon Musk Crédito: Reprodução

Aos 54 anos, o empresário Elon Musk, hoje apontado como o homem mais rico do mundo, surpreende não apenas pelo tamanho da fortuna, mas também pelas escolhas fora do padrão. Com patrimônio estimado em cerca de US$ 817 bilhões, o equivalente a mais de R$ 4,2 trilhões, segundo ranking divulgado pela Forbes em abril de 2026, ele decidiu abrir mão de uma vida cercada por luxo para adotar uma rotina simples.

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O bilionário trocou um conjunto de seis mansões localizadas em áreas nobres da Califórnia por uma casa pré-fabricada de apenas 37 metros quadrados, em Boca Chica, no Texas, região onde fica a base de lançamentos da SpaceX. O imóvel compacto, conhecido como Boxabl Casita, reúne sala, quarto, cozinha e banheiro em um único ambiente e foi avaliado em cerca de US$ 50 mil.

A mudança radical ocorreu após Musk vender os imóveis de alto padrão que mantinha principalmente em Bel Air, em Los Angeles. As propriedades, adquiridas entre 2012 e 2019, somavam cerca de US$ 97,8 milhões, valor superior a R$ 500 milhões na cotação da época. As mansões contavam com estruturas completas de lazer, como piscina, quadras esportivas, academia, biblioteca e amplos terrenos.

Uma das residências mais emblemáticas tinha mais de 1.800 metros quadrados, com sete quartos e 13 banheiros, além de adega e vista privilegiada. Outras casas, também localizadas nas ruas Chalon Road e Somera Road, variavam em tamanho, mas seguiam o mesmo padrão de alto luxo e exclusividade.

Apesar do histórico de ostentação, Musk decidiu reduzir drasticamente seu patrimônio imobiliário a partir de 2020. A escolha, segundo ele já indicou em diferentes ocasiões, está ligada à intenção de simplificar a própria vida e concentrar recursos em projetos considerados mais relevantes.

A proximidade da nova residência com as operações da SpaceX também tem papel estratégico. É na base de Boca Chica que a empresa realiza testes e desenvolve a Starship, nave central nos planos de exploração espacial e na proposta de levar humanos a Marte.

Além da SpaceX, a fortuna de Musk está diretamente ligada ao desempenho de empresas como a Tesla, o que faz com que seu patrimônio oscile conforme o mercado financeiro. Ainda assim, ele se mantém no topo das listas globais de riqueza.

Nascido em Pretória, na África do Sul, em 1971, Musk construiu sua trajetória nos Estados Unidos e ganhou projeção ao participar da criação do PayPal. Desde então, passou a liderar negócios voltados à inovação tecnológica, com foco em energia, mobilidade e exploração espacial.