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Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

A terça-feira (14) pede mais consciência antes de agir e cuidado com decisões que podem impactar o futuro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 00:00

Signos terão boas surpresas amorosas
Signos terão boas surpresas amorosas Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (14) começa com uma energia voltada para decisões e direcionamentos. O Anjo da Guarda indica que escolhas feitas sem reflexão podem gerar efeitos indesejados mais adiante.

A orientação é pensar com calma e não agir por impulso. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

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Touro

Taurinos podem se ver diante de uma escolha importante, principalmente no campo pessoal. O Anjo da Guarda alerta para decisões feitas por teimosia.

O ideal será analisar antes de decidir.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
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Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Leoninos podem agir confiantes demais e ignorar detalhes importantes. O risco é tomar decisões sem avaliar todas as consequências.

O momento pede mais atenção e cautela.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo rapidamente. O impulso pode levar a escolhas precipitadas.

O recado é desacelerar antes de decidir.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
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Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Toda escolha traz consequências. Pensar antes de agir é o que protege seus caminhos.

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