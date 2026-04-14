ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

A terça-feira (14) pede mais consciência antes de agir e cuidado com decisões que podem impactar o futuro

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 00:00

Signos terão boas surpresas amorosas Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (14) começa com uma energia voltada para decisões e direcionamentos. O Anjo da Guarda indica que escolhas feitas sem reflexão podem gerar efeitos indesejados mais adiante.

A orientação é pensar com calma e não agir por impulso. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Touro

Taurinos podem se ver diante de uma escolha importante, principalmente no campo pessoal. O Anjo da Guarda alerta para decisões feitas por teimosia.

O ideal será analisar antes de decidir.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Leoninos podem agir confiantes demais e ignorar detalhes importantes. O risco é tomar decisões sem avaliar todas as consequências.

O momento pede mais atenção e cautela.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo rapidamente. O impulso pode levar a escolhas precipitadas.

O recado é desacelerar antes de decidir.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

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