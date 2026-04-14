Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de abril de 2026 às 00:00
A terça-feira (14) começa com uma energia voltada para decisões e direcionamentos. O Anjo da Guarda indica que escolhas feitas sem reflexão podem gerar efeitos indesejados mais adiante.
A orientação é pensar com calma e não agir por impulso. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Touro
Taurinos podem se ver diante de uma escolha importante, principalmente no campo pessoal. O Anjo da Guarda alerta para decisões feitas por teimosia.
O ideal será analisar antes de decidir.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Leoninos podem agir confiantes demais e ignorar detalhes importantes. O risco é tomar decisões sem avaliar todas as consequências.
O momento pede mais atenção e cautela.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Aquário
Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo rapidamente. O impulso pode levar a escolhas precipitadas.
O recado é desacelerar antes de decidir.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Toda escolha traz consequências. Pensar antes de agir é o que protege seus caminhos.