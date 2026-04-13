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Aos 13 anos, filho de Cristiano Araújo impressiona por semelhança com o pai

Adolescente apareceu em cerimônia religiosa e chamou atenção nas redes pela aparência parecida com o cantor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:22

Cristiano Araújo
Cristiano Araújo Crédito: Reprodução

O filho do cantor Cristiano Araújo voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana após surgir em uma ocasião marcante. Aos 13 anos, Bernardo participou da primeira eucaristia neste sábado (11), e a aparência do adolescente rapidamente chamou atenção dos internautas pela forte semelhança com o pai.

As imagens foram compartilhadas pelo avô, João Reis, e mostram o garoto durante a celebração religiosa, um dos ritos mais importantes da Igreja Católica. Nos comentários, seguidores destacaram os traços herdados do cantor, morto em 2015.

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo por Reprodução
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Cristiano Araújo por Reprodução
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Cristiano Araújo por Reprodução

Mensagens apontando a semelhança dominaram a publicação, com comparações diretas entre pai e filho. A repercussão reforçou o carinho que o público ainda mantém pela memória do artista, que morreu aos 29 anos após um acidente de carro.

Na legenda, o avô celebrou o momento vivido pelo neto e destacou a importância da cerimônia na vida da família. Bernardo tinha apenas 2 anos quando perdeu o pai.

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Cristiano Araújo foi um dos principais nomes do sertanejo universitário no país e viveu o auge da carreira antes da morte. Ele ficou conhecido por sucessos que marcaram o gênero e conquistaram fãs em todo o Brasil.

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