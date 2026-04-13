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Anjo da Guarda aponta organização para 3 signos nesta segunda-feira (13 de abril): evite bagunça e atrasos

A segunda-feira (13) traz um recado importante sobre disciplina, foco e necessidade de colocar tudo em ordem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2026 às 04:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (13) começa com uma energia que exige mais organização e responsabilidade. O Anjo da Guarda indica que a desatenção com tarefas e compromissos pode gerar atrasos e complicações ao longo do dia.

A orientação é se planejar melhor e evitar deixar tudo para depois. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

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Gêmeos

Geminianos podem se perder em várias tarefas ao mesmo tempo e acabar não concluindo o que é importante. O Anjo da Guarda alerta para desorganização.

O ideal será focar em uma coisa de cada vez.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

Virginianos podem se irritar com pequenos erros ou falhas no dia a dia. O excesso de controle pode gerar estresse.

O momento pede mais flexibilidade.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem deixar compromissos para depois e acabar se enrolando. O Anjo da Guarda indica cuidado com atrasos.

O recado é agir com mais responsabilidade.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Mensagem do dia

Organizar o hoje evita problemas amanhã. Disciplina é o que mantém tudo no lugar.

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