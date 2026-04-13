Anjo da Guarda aponta organização para 3 signos nesta segunda-feira (13 de abril): evite bagunça e atrasos

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de abril de 2026 às 04:00
A segunda-feira (13) começa com uma energia que exige mais organização e responsabilidade. O Anjo da Guarda indica que a desatenção com tarefas e compromissos pode gerar atrasos e complicações ao longo do dia.
A orientação é se planejar melhor e evitar deixar tudo para depois. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Gêmeos
Geminianos podem se perder em várias tarefas ao mesmo tempo e acabar não concluindo o que é importante. O Anjo da Guarda alerta para desorganização.
O ideal será focar em uma coisa de cada vez.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos podem se irritar com pequenos erros ou falhas no dia a dia. O excesso de controle pode gerar estresse.
O momento pede mais flexibilidade.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
Sagitarianos podem deixar compromissos para depois e acabar se enrolando. O Anjo da Guarda indica cuidado com atrasos.
O recado é agir com mais responsabilidade.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
Organizar o hoje evita problemas amanhã. Disciplina é o que mantém tudo no lugar.