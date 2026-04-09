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Como é a mansão do ex-zagueiro Gil, que tem 980 m², piscina de resort e cinema para 40 pessoas

Casa no interior do Rio aposta em integração total, arquitetura marcante e espaços voltados ao lazer

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:00

Casa de Gil, ex-zagueiro
Casa de Gil, ex-zagueiro Crédito: Reprodução

A mansão do ex-zagueiro Gil, ídolo do Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira, impressiona pelo tamanho e pela riqueza de detalhes. Localizada em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, a residência tem cerca de 980 metros quadrados de área construída e foi completamente transformada após um retrofit que repaginou todos os ambientes, da fachada à área de lazer.

Mansão de Gil, ex- zagueiro

Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução
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Mansão de Gil, ex- zagueiro por Reprodução

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Aquiles Nícolas Kílaris, conhecido por trabalhar com formas orgânicas e linhas curvas, características que aparecem tanto na estrutura quanto nos detalhes internos da casa. Já o design de interiores ficou por conta de Iara Kílaris, que apostou em uma combinação de sofisticação e conforto.

Logo na entrada, a casa revela sua proposta imponente. O térreo concentra uma ampla área social, com duas salas de estar e uma sala de jantar integradas, criando um ambiente contínuo e fluido. O piso em mármore carrara italiano reforça o padrão de luxo, enquanto os móveis em tons claros ajudam a ampliar a sensação de espaço.

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Os lustres de cristal chamam atenção e funcionam como pontos de destaque na decoração. As linhas curvas também aparecem no gesso do teto e no design do mobiliário, criando unidade estética em diferentes ambientes e trazendo um ar contemporâneo ao projeto.

A casa foi planejada para receber. A integração entre os espaços permite circulação livre, ideal para encontros e momentos de convivência com amigos e familiares.

Na área externa, o imóvel ganha ainda mais destaque. O espaço de lazer foi completamente redesenhado e inclui área gourmet equipada, churrasqueira, sala de jogos e diferentes ambientes voltados ao descanso. A proposta é transformar o espaço em um verdadeiro refúgio, com clima de resort particular.

A piscina é um dos principais pontos da casa. Com formas sinuosas, o espaço foi pensado para lembrar um lago, integrando-se ao restante da arquitetura e criando um cenário visual marcante.

O imóvel ainda conta com um campinho de futebol ao fundo, além de um pequeno parquinho infantil, reforçando o perfil familiar da residência e a ligação do jogador com o esporte.

Outro destaque é o home theater de 58 metros quadrados, com capacidade para acomodar cerca de 40 pessoas. O espaço foi projetado para sessões de cinema com conforto, funcionando como um ambiente exclusivo dentro da casa.

Na área íntima, que concentra os espaços mais reservados da casa, voltados à privacidade dos moradores, a mansão mantém o padrão de sofisticação. A suíte principal é ampla e aposta em uma paleta de branco, bege e dourado, criando um ambiente elegante e acolhedor. Há também um escritório e quartos infantis com propostas temáticas.

Um dos quartos foi projetado como um estádio de futebol, refletindo a carreira do jogador, enquanto outro segue o estilo de castelo, com elementos lúdicos voltados ao universo infantil.

A residência também carrega a história de Gil nas paredes. Painéis com fotos de momentos marcantes da carreira, além de troféus e camisas, ajudam a contar a trajetória do atleta dentro do próprio imóvel.

A casa foi entregue completamente pronta, incluindo mobília, louças e organização dos espaços, o que reforça o nível de planejamento e execução do projeto.

Mais do que um imóvel de luxo, a mansão representa um refúgio pessoal e familiar, reunindo arquitetura autoral, lazer completo e elementos que refletem a vida e a carreira do jogador.

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