FUTEBOL

'Sabe de quem???": os bordões de Luis Roberto que vão fazer falta na Copa do Mundo 2026

Narrador da Globo não participará das transmissões do Mundial e deixa torcida sem suas marcas registradas

Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:46

Luís Roberto Crédito: Reprodução

O público brasileiro já se preparava para ouvir frases marcantes a cada gol durante a Copa do Mundo, mas terá uma ausência sentida nas transmissões. O narrador Luis Roberto foi afastado das coberturas do torneio para tratar um tumor na região do pescoço.

A TV Globo informou nesta terça-feira (7) que o profissional foi diagnosticado com uma neoplasia cervical e está em fase final de avaliação médica para definição do tratamento. Por causa desse processo, ele não poderá participar das narrações da competição.

Luís Roberto 1 de 8

Principal voz do futebol na emissora após a saída de Galvão Bueno, Luis Roberto se consolidou com estilo próprio e frases que viraram marca registrada entre os torcedores. Sem ele, o Mundial também perde bordões que marcaram transmissões recentes.

Sabe de quem?

O mais conhecido entre eles é o clássico “sabe de quem?”, usado logo após os gols. A frase virou sinônimo do momento decisivo da jogada e rapidamente caiu no gosto do público.

O nome da emoção

Na sequência, o narrador costuma completar com “o nome da emoção”, introduzindo o autor do gol. A combinação das duas expressões se tornou uma assinatura de suas transmissões.

Com fé no pé

Em cobranças de falta ou pênalti, outra marca registrada aparece. Antes da batida, Luis Roberto costuma soltar o “com fé no pé”, criando expectativa para o lance.

Esses negros maravilhosos

A frase surgiu durante a Copa de 2014, ao comentar o desempenho de jogadores da seleção francesa. O próprio narrador já relatou que temeu uma interpretação negativa, mas o bordão acabou viralizando e passou a ser usado de forma esporádica desde então.

Eu quero é gritar gol!

Mais recente, a expressão é usada para demonstrar empolgação com partidas abertas e ofensivas, reforçando o desejo por mais emoção em campo.

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