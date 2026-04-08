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'Sabe de quem???": os bordões de Luis Roberto que vão fazer falta na Copa do Mundo 2026

Narrador da Globo não participará das transmissões do Mundial e deixa torcida sem suas marcas registradas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:46

Luís Roberto
Luís Roberto Crédito: Reprodução

O público brasileiro já se preparava para ouvir frases marcantes a cada gol durante a Copa do Mundo, mas terá uma ausência sentida nas transmissões. O narrador Luis Roberto foi afastado das coberturas do torneio para tratar um tumor na região do pescoço.

A TV Globo informou nesta terça-feira (7) que o profissional foi diagnosticado com uma neoplasia cervical e está em fase final de avaliação médica para definição do tratamento. Por causa desse processo, ele não poderá participar das narrações da competição.

Luís Roberto

Luís Roberto por Reprodução
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Luís Roberto por Reprodução

Principal voz do futebol na emissora após a saída de Galvão Bueno, Luis Roberto se consolidou com estilo próprio e frases que viraram marca registrada entre os torcedores. Sem ele, o Mundial também perde bordões que marcaram transmissões recentes.

Sabe de quem?

O mais conhecido entre eles é o clássico “sabe de quem?”, usado logo após os gols. A frase virou sinônimo do momento decisivo da jogada e rapidamente caiu no gosto do público.

O nome da emoção

Na sequência, o narrador costuma completar com “o nome da emoção”, introduzindo o autor do gol. A combinação das duas expressões se tornou uma assinatura de suas transmissões.

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Com fé no pé

Em cobranças de falta ou pênalti, outra marca registrada aparece. Antes da batida, Luis Roberto costuma soltar o “com fé no pé”, criando expectativa para o lance.

Esses negros maravilhosos

A frase surgiu durante a Copa de 2014, ao comentar o desempenho de jogadores da seleção francesa. O próprio narrador já relatou que temeu uma interpretação negativa, mas o bordão acabou viralizando e passou a ser usado de forma esporádica desde então.

Eu quero é gritar gol!

Mais recente, a expressão é usada para demonstrar empolgação com partidas abertas e ofensivas, reforçando o desejo por mais emoção em campo.

O maior esporte do planeta

Outra frase recorrente nas transmissões aparece em momentos marcantes do jogo, quando o narrador destaca a grandiosidade do futebol.

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