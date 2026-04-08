Arrasou, Seu Dantas! Influenciadora Claudia Sousa é surpreendida com pedido de casamento em alto-mar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Arthur Max
Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:34
A influenciadora baiana Cláudia Sousa emocionou seguidores ao revelar que foi pedida em casamento durante uma viagem de cruzeiro. O momento, registrado e publicado nas redes sociais, rapidamente ganhou repercussão entre fãs que acompanham a rotina do casal.
Cláudia Sousa e Seu Dantas
Segundo Cláudia, o pedido aconteceu em alto-mar, o que deixou a ocasião ainda mais simbólica. Na publicação, ela contou que foi surpreendida pelo companheiro, conhecido como Seu Dantas, e destacou a importância do cenário para tornar o instante ainda mais especial.
A criadora de conteúdo ficou conhecida na internet por vídeos em que aparece preparando refeições com espontaneidade e bom humor, sempre ao lado do parceiro. O carisma do casal ajudou a impulsionar o alcance dos conteúdos e consolidar a presença dela nas redes.
Ao comentar o pedido, Cláudia relatou estar profundamente tocada com a surpresa e disse se sentir grata pelo momento vivido. Ela também declarou seu amor ao companheiro, com quem mantém um relacionamento há seis anos.
A publicação reuniu mensagens de apoio e felicitações de seguidores, que celebraram a nova fase do casal.