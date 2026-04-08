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Arrasou, Seu Dantas! Influenciadora Claudia Sousa é surpreendida com pedido de casamento em alto-mar

Cláudia Sousa compartilha momento especial ao lado de Seu Dantas após seis anos de relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela
  • Foto do(a) author(a) Arthur Max

  • Fernanda Varela

  • Arthur Max

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:34

Claudia é pedida em casamento por Seu Dantas
Claudia é pedida em casamento por Seu Dantas Crédito: Reprodução

A influenciadora baiana Cláudia Sousa emocionou seguidores ao revelar que foi pedida em casamento durante uma viagem de cruzeiro. O momento, registrado e publicado nas redes sociais, rapidamente ganhou repercussão entre fãs que acompanham a rotina do casal.

Cláudia Sousa e Seu Dantas

Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas foi marceneiro e motorista por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia já foi trancista por Fernanda Varela/COREIO
Casal faz sucesso na internet por Fernanda Varela/COREIO
Pretinha é o xodó do casal por Fernanda Varela/COREIO
O casal se diverte junto por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia arranca gargalhadas na internet por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa faz sucesso nas redes sociais por Fernanda Varela/CORREIO
Cláudia perdeu 56 kg após bariátrica por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia estão juntos há 6 anos por Fernanda Varela/CORREIO
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Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO

Segundo Cláudia, o pedido aconteceu em alto-mar, o que deixou a ocasião ainda mais simbólica. Na publicação, ela contou que foi surpreendida pelo companheiro, conhecido como Seu Dantas, e destacou a importância do cenário para tornar o instante ainda mais especial.

A criadora de conteúdo ficou conhecida na internet por vídeos em que aparece preparando refeições com espontaneidade e bom humor, sempre ao lado do parceiro. O carisma do casal ajudou a impulsionar o alcance dos conteúdos e consolidar a presença dela nas redes.

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Ao comentar o pedido, Cláudia relatou estar profundamente tocada com a surpresa e disse se sentir grata pelo momento vivido. Ela também declarou seu amor ao companheiro, com quem mantém um relacionamento há seis anos.

A publicação reuniu mensagens de apoio e felicitações de seguidores, que celebraram a nova fase do casal.

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