Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Seu Dantas? Conheça o marido de Cláudia Sousa e entenda motivo do apelido

Aposentado, ele ficou famoso graças aos vídeos da companheira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:30

Seu Dantas
Seu Dantas Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Não tem uma só pessoa, entre os 3 milhões que seguem a influenciadora Cláudia Sousa, que não conheça Seu Dantas. Muita gente sequer sabe o nome dele ou qualquer detalhe de sua história de vida, mas sabe que ele é casado com a “blogueira”, como ela mesma se define.

Seu Dantas

Seu Dantas por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas foi marceneiro e motorista por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia estão juntos há 6 anos por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas por Fernanda Varela/CORREIO
1 de 8
Seu Dantas por Fernanda Varela/COREIO

Aposentado, Belarmino Dantas, o famoso Seu Dantas, tem 75 anos e já trabalhou como marceneiro e motorista de ônibus e caminhão. Ele usa o sobrenome da mãe e recebeu esse apelido da esposa por um motivo inusitado. “Por que eu chamo ele de Seu Dantas? Para impor respeito, que ele é muito para a frente!”, brinca Cláudia. “Eu acho que ela nem lembra mais meu nome de verdade”, ri o companheiro, automaticamente sendo 'fuzilado' pelo famoso olhar de julgamento da companheira.

O apelido, inclusive, começou a invadir a casa dos fãs do casal. “A gente foi essa semana no médico, chegando lá uma moça viu Seu Dantas e disse: ‘eu comecei a chamar meu marido de Seu Dantas!’. Quando essa mulher disse isso, eu dei tanta risada”, conta a influenciadora.

Nascido em Água Fria, perto de Irará, Seu Dantas chegou a Salvador aos 17 anos, quando precisou se alistar no Exército. “Eu não gostava muito do movimento lá da roça, do interior, aí fiquei aqui de vez”, conta.

Durante a vida inteira, trabalhou em diversos serviços. Foi ajudante no Hospital Santa Izabel, se profissionalizou como marceneiro e decidiu tirar a habilitação para ter novas oportunidades de trabalho. “Como eu aprendi a dirigir, fiquei trabalhando no hospital e com os caminhões da Prefeitura. Depois eu saí do hospital e fiquei como marceneiro, ali na antiga rodoviária velha, e fiquei trabalhando em dois lugares. Aí consegui ser liberado do hospital e comecei a dirigir ônibus”, lembra ele, que atuou em empresas do Polo e na antiga Via Azul.

“Minha vida toda foi dirigindo. Hoje só dirijo carro velho”, brinca. “E dirige brigando, dizendo que não tem mais paciência! Porque hoje, no trânsito, o povo não respeita nada”, acrescenta Cláudia. Seu Dantas concorda: “É moto passando pelo lado, passando no passeio, só eles têm pressa. Motoqueiro é terrível! Eu tô falando isso, mas eu tenho um filho que anda de moto também. Eu não sei se ele faz a mesma coisa, mas eu sempre falo disso com ele”, concorda o aposentado.

Pai de quatro filhos, duas mulheres e dois homens, todos do antigo casamento, ele costuma brincar: “São mais velhos que eu”. Seu Dantas ficou viúvo em 2017 e, dois anos depois, começou a se relacionar com Cláudia, que também tem um filho de um casamento anterior, Rueider, de 34 anos, e é avó de Rudrei, de 12.

Juntos, os dois não têm filhos, mas cuidam de Pretinha, uma cadela apaixonada pelos donos e que não recusa carinho. "É nosso bebê", brincam.

Mais recentes

Imagem - Candinho provoca empate na eleição de rainha da rádio em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (02)

Candinho provoca empate na eleição de rainha da rádio em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (02)
Imagem - Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Imagem - Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua