Quem é Seu Dantas? Conheça o marido de Cláudia Sousa e entenda motivo do apelido

Aposentado, ele ficou famoso graças aos vídeos da companheira

Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:30

Seu Dantas Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Não tem uma só pessoa, entre os 3 milhões que seguem a influenciadora Cláudia Sousa, que não conheça Seu Dantas. Muita gente sequer sabe o nome dele ou qualquer detalhe de sua história de vida, mas sabe que ele é casado com a “blogueira”, como ela mesma se define.

Aposentado, Belarmino Dantas, o famoso Seu Dantas, tem 75 anos e já trabalhou como marceneiro e motorista de ônibus e caminhão. Ele usa o sobrenome da mãe e recebeu esse apelido da esposa por um motivo inusitado. “Por que eu chamo ele de Seu Dantas? Para impor respeito, que ele é muito para a frente!”, brinca Cláudia. “Eu acho que ela nem lembra mais meu nome de verdade”, ri o companheiro, automaticamente sendo 'fuzilado' pelo famoso olhar de julgamento da companheira.

O apelido, inclusive, começou a invadir a casa dos fãs do casal. “A gente foi essa semana no médico, chegando lá uma moça viu Seu Dantas e disse: ‘eu comecei a chamar meu marido de Seu Dantas!’. Quando essa mulher disse isso, eu dei tanta risada”, conta a influenciadora.

Nascido em Água Fria, perto de Irará, Seu Dantas chegou a Salvador aos 17 anos, quando precisou se alistar no Exército. “Eu não gostava muito do movimento lá da roça, do interior, aí fiquei aqui de vez”, conta.

Durante a vida inteira, trabalhou em diversos serviços. Foi ajudante no Hospital Santa Izabel, se profissionalizou como marceneiro e decidiu tirar a habilitação para ter novas oportunidades de trabalho. “Como eu aprendi a dirigir, fiquei trabalhando no hospital e com os caminhões da Prefeitura. Depois eu saí do hospital e fiquei como marceneiro, ali na antiga rodoviária velha, e fiquei trabalhando em dois lugares. Aí consegui ser liberado do hospital e comecei a dirigir ônibus”, lembra ele, que atuou em empresas do Polo e na antiga Via Azul.

“Minha vida toda foi dirigindo. Hoje só dirijo carro velho”, brinca. “E dirige brigando, dizendo que não tem mais paciência! Porque hoje, no trânsito, o povo não respeita nada”, acrescenta Cláudia. Seu Dantas concorda: “É moto passando pelo lado, passando no passeio, só eles têm pressa. Motoqueiro é terrível! Eu tô falando isso, mas eu tenho um filho que anda de moto também. Eu não sei se ele faz a mesma coisa, mas eu sempre falo disso com ele”, concorda o aposentado.

Pai de quatro filhos, duas mulheres e dois homens, todos do antigo casamento, ele costuma brincar: “São mais velhos que eu”. Seu Dantas ficou viúvo em 2017 e, dois anos depois, começou a se relacionar com Cláudia, que também tem um filho de um casamento anterior, Rueider, de 34 anos, e é avó de Rudrei, de 12.