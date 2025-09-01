'SEU DANTAS'

Cebola crua, 'ódio' no feijão e cara de brava: saiba quem é a influenciadora baiana Claudia Sousa

Jeito sincerão da influenciadora conquistou mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00

Seu Dantas, cebola bem miúda, 'rai ai', bem milho. Quem usa as redes sociais provavelmente já ouviu essas frases vindas de uma figura engraçadíssima, de cara marrenta, e que sempre está se aventurando na cozinha. Cláudia Sousa, 54 anos, é nascida em Salvador e ganhou a internet ao fazer vídeos simples do seu dia a dia.

A revolta da dona de casa, que virou influenciadora digital, ao ter que fazer serviços domésticos ganhou o coração dos quase 3 milhões de seguidores que acumula nas plataformas digitais - muitos por se identificarem com a luta diária. Em um dos seus vídeos mais famosos, Cláudia aparece fazendo uma feijoada para Seu Dantas, como carinhosamente chama o marido, de 75 anos. A graça da cena é a cara fechada dona de casa, que atira os ingredientes inteiros na panela e resmunga a todo instante. “Hoje é domingo, eu não tô nem boa! Não queria fazer nada”, diz.

Quem só conhece a baiana pela internet pode até achar que Cláudia é ‘braba’, mas a verdade é que ela é engraçada, divertida e apaixonada por Seu Dantas. Com um sorriso largo, a influenciadora esbanja simplicidade e gentileza. Recebe visita das crianças do bairro onde mora, se emociona quando é reconhecida e fica encantada com as oportunidades que têm surgido na sua vida.

Da bariátrica ao sucesso

Segundo a soteropolitana, tudo começou como uma forma de resgatar sua autoestima. “Eu nunca tinha gravado vídeos. Comecei quando fiz a bariátrica porque eu estava me sentindo meio triste, deprimida. Meu irmão falou para eu ficar fazendo conteúdo pra me distrair. Eu brinquei: ‘como é que eu vou fazer vídeo se eu não sei nem mexer no celular direito?’. Aí, ele: ‘ah, você vai mexendo, pouco a pouco você vai aprendendo’. Eu posto tudo, independentemente, se eu estou triste, se eu estou alegre. E eu sempre sou eu mesma, acho que por isso que dá certo”.

Cláudia chegou a perder várias oportunidades de ganhar dinheiro com a internet, por falta de conhecimento, mas começou a contar com a ajuda da sobrinha Cassiele para crescer nas redes sociais. Há cerca de dois anos foi contratada por uma rede social e realizou o sonho de trabalhar exclusivamente com a internet.

Seu primeiro vídeo a viralizar foi um onde ela aparece de top e short após perder 56kg. “Eu estava bem magrinha, com muito excesso de pele, mas não vou ficar me escondendo”, disse ela, que recebe críticas frequentemente por conta da flacidez devido à grande perda de peso.

Hoje, um dos maiores sonhos da vida dela é justamente fazer as cirurgias reparadoras. “Eu quero fazer o braço, que é bem molinho, a mama e a barriga. Eu estou procurando alguém que possa fazer porque é muito caro”, diz ela, que por enquanto usa unhas postiças, alongamento de cílios e ganhou de presente um preenchimento labial. “Faz uma diferença imensa na autoestima”, diz.

Enquanto o sonho não vira realidade, Cláudia cuida da aparência através de parcerias. Foi assim que fez botox e preenchimento labial. Ela também usa unhas e cílios postiços, além de não abrir mão dos seus batons coloridos. “Eu não sabia, não sei nem me maquiar. Tenho batom roxo, preto, verde, amo me sentir arrumada, bem comigo mesma. Hoje em dia eu me sinto a mulher mais linda do mundo”.

@claudia.sousa99 Gente nao estou na internet para diminuir ninguém, eu tenho espelho e gravo meus videos para melhorar minha autoestima e trazer alegria par vocês. ♬ som original - Claudia Sousa

O trabalho de dois anos na internet tem dado tão certo que Cláudia já tem até fãs. “Tem hora que eu me assusto e fico bem acanhada, mas eu já tô me acostumando mais. Quando ando aqui no bairro as pessoas falam assim: a rainha da cebola, já fez a comidinha de Seu Dantas? Aí tem gente que fala do batom. É muito gostoso. Outro dia uma moça veio correndo, me abraçou e disse ‘eu te amo!’, eu respondi ‘eu também te amo’!”, conta aos risos.

Cláudia conta ainda que muitas pessoas, de crianças a adultos, ficam emocionadas quando a encontram. Segundo ela, alguns chegam a chorar, a tremer e a declarar carinho. Ela só diz lamentar os ataques que recebe de alguns seguidores nas redes sociais.

Cebola crua e 'delicadeza' na cozinha

Uma das maiores graças envolvendo Cláudia é a maneira peculiar com o qual ela prepara sua salada e faz a comidinha de casa. Ao montar o prato, ela leva a faca à mesa e mastiga imensas rodelas de cebola, como se fossem maçãs. Além disso, come alho, pimentão e pepino crus, também em porções generosas.

O que muita gente não faz ideia é que, apesar de ser criticada de comer assim para ter engajamento, foi a vida quem ensinou ela a não ter frescura quando o assunto é comida na mesa. “Eu sempre comi assim e eu gosto mesmo. Comecei de uns 11 anos em adiante, porque passou uma fase da minha vida que foi apertada, que não tinha alimentação, e era aquilo para comer. E aí, acostumei”, conta ela, que tem sete irmãos, um deles já falecido.

Cláudia também brinca com o choque dos seus seguidores quando vêem que ela coloca itens inteiros na panela de pressão, como cenoura, beterraba e cebola. "Reclamam porque não corto miudinho, mas o povo que inventa moda. Se colocar na panela fica tudo bem molinho, qual a necessidade de cortar pequeno? Não tem", justifica.

@claudia.sousa99 Tenho que botar a mão na água fria pulso ♬ som original - Claudia Sousa

História dura

A baiana Cláudia das redes sociais todo mundo já conhece. O que pouquíssima gente sabe é a luta que ela atravessou até ganhar fama nas redes sociais. Assim como todo mundo, a influenciadora também carrega suas feridas. Mãe solo aos 21 anos, ela criou Rueider, hoje com 34, sozinha.

“Tive meu filho sozinha. Sempre tive que batalhar duro pra poder ter alguma coisa na vida. Morei com o pai dele e, quando meu filho era pequenininho, com um ano e pouco, o pai foi embora. Ficou tudo em minhas costas, o pai não cumpriu o combinado e não via o filho. Ele bebia muito, aquela história toda, né? Eu jovem, me apaixonei, achava que prestava. Ele já é falecido”, conta.

Para sustentar a casa, ela aprendeu a trançar cabelo e colocar mega hair. Dona de um cabelão de admirar, não gosta nem de brincar com a possibilidade de precisar cortá-lo. “Eu não corto meu cabelo há 18 anos. Muita gente fala que não é meu, mas pra que eu ia mentir?”, questiona. Além do trabalho com beleza, ela também vendeu panelas de pressão, toalhas, sapatos e roupas.

Há sete anos, Rueider se mudou para a Espanha, através de um projeto de capoeira, em busca de novas oportunidades profissionais. Voltou ao Brasil durante a pandemia e, depois, retornou ao país europeu com a esposa e o filho Rudrei, de 12 anos. “Eu fico chorosa, morro de saudade dele”, admite Cláudia.

Racismo

Apesar de ser muito amada pelos seguidores, Cláudia também enfrenta ataques constantes nas redes sociais. Mulher, negra e de origem humilde, ela relata que já pensou em desistir da internet por causa das agressões.

“Tem muita gente perversa, que me chama de tudo que você puder imaginar. Que diz que eu sou feia, que eu sou macaca, que eu sou tanta coisa. Logo no início mesmo, quando estavam me chamando de macaca, pensei em não fazer mais vídeo nenhum. Eu fiquei tão mal porque são coisas que eu vejo, mas jamais imaginei que iam acontecer comigo. Eu me olhava no espelho e perguntava: meu Deus do céu, será que eu pareço uma macaca? Fiquei mal até conseguir levantar a cabeça e voltar de novo. É muita coisa pesada”, diz.

Os comentários, segundo ela, ultrapassam todos os limites. “Na internet, o pessoal não tem limite. Se você faz um vídeo até se defendendo daquela pessoa, você tem que medir como vai se defender, porque senão pode perder sua conta, você é punida, paga multa. E as pessoas que ficam atacando não sofrem nada. Eu acho isso um absurdo. Se você denuncia, ainda dizem que foi você quem quebrou as regras.”

Cláudia lembra que já foi alvo de ofensas raciais diretas ao seu cabelo. “Dizem que meu cabelo é de arame, que é de mentira, que eu sou mentirosa. Uma já disse que ia me dar porrada, outra que queria me matar. Dizem que é mentira, que eu não tenho ninguém, que eu sou à toa. Tem coisas que não dá pra entender.”

Ela admite que, por mais que seja debochada e leve a vida numa boa, fica muito ferida com esse tipo de ataque. “Me dói porque eu sou ser humano. Não vou dizer ‘não ligo, não tô nem aí’, porque seria mentira. Tem hora que eu escuto cada coisa que me dá vontade até de desistir. Mas aí eu penso: estão fazendo isso porque têm inveja, porque queriam estar no meu lugar. Mesmo assim, dói, viu? Do nada você recebe rebombada de pessoas que nem sabem quem você é, que não conhecem sua história. As pessoas se escondem na internet, acham que não vão receber nada. Pra mim, o problema tá em quem ataca, porque não sabe de onde eu vim, não sabe minha história pra tá falando tanta barbaridade. Depois eu penso: que nada. Eu sou linda mesmo”.