Melody é cortada de música com Anitta após vazamento no 'De Frente com a Blogueirinha'

Cantora não estará mais no EP Ensaios da Anitta, que será lançado nesta quinta (4)

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:05

Melody Crédito: Reprodução

A cantora Melody pisou na bola e agora sofre as consequências. A artista foi cortada da música "Fala Quem É", parceria de Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar para o EP Ensaios da Anitta, que será lançada nesta quinta (4). O motivo de Melody ter ficado de fora, mesmo após ter gravado sua participação, foi a divulgação de um trecho da música durante o programa "De Frente Com Blogueirinha", que foi ao ar no mês passado. 

A exposição descumpriu regras da gravadora Universal Music, responsável pelos lançamentos de Anitta no Brasil. De acordo com a empresa fonográfica, ela antecipou etapas importantes do processo e por isso sua participação precisou ser suspensa da canção. 

“Ao divulgar a música sem autorização prévia, a artista antecipou processos importantes para lançamentos fonográficos. Tal atitude fez com que a companhia suspendesse a participação dela na faixa”, informou a Universal Music em nota enviada ao portal PopLine.

Na divulgação prévia, "Fala Quem É" aparece creditada apenas a Anitta, Marina Sena e Pabllo Vittar. Em teaser divulgado no Instagram, também é possível ouvir a voz masculina do DJ Matheus Alves.

Anitta Melody

