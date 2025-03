CONHEÇA

Campeão de fisiculturismo e dono do 'melhor peitoral': quem é o novo namorado de Melody

Artista assumiu novo amor apenas 10 dias após término com Guilherme Stábile

Melody surpreendeu ao anunciar um novo romance. Apenas dez dias após confirmar o término com o estudante Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado, a artista de 18 anos se declarou ao novo namorado, João Pancera , nas redes sociais. "My love – meu amor", escreveu a cantora, na última terça-feira (11).>

João tem 19 anos, é fisiculturista e e já foi campeão no esporte. Ele venceu as categorias Classic Physique Sub-19 e Body Shape, além de ter ficado com a segunda colocação como Men’s Sub-19, no campeonato Favela Classic, no ano passado, em São Paulo. >