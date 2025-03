É PERSONALIZADO

Saiba quanto custou o helicóptero de Neymar envolvido em polêmica de festinha com mulheres

Aeronave foi vista em uma chácara no interior de São Paulo e gerou repercussão nas redes sociais

O helicóptero particular de Neymar está no centro de uma polêmica. A aeronave de luxo foi vista em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, onde teria ocorrido uma festinha repleta de mulheres. O portal LeoDias afirma que o camisa 10 do Santos estaria presente na ocasião, o que teria gerado uma crise no relacionamento com Bruna Biancardi. A assessoria do atacante, porém, nega a participação do jogador no evento.>