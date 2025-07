VÔLEI

Brasil x Itália na final da Liga das Nações: veja horário e onde assistir

Seleção brasileira busca título inédito na Polônia

O Brasil entra em quadra neste domingo (27) na busca pelo título inédito da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A seleção brasileira enfrentará a Itália, atual campeã do torneio e da última edição de Jogos Olímpicos. O jogo acontece em Lodz, na Polônia, às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e tempo real do ge. >