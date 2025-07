VOLTAR AOS EIXOS

Bahia recebe o Juventude pela Série A para dar resposta à torcida após eliminação

Confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (27), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de julho de 2025 às 08:30

Bahia enfrenta o Juventude neste domingo (27), pela Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A eliminação na Sul-Americana passou e o Bahia agora reajusta o foco para as competições que ainda disputa na temporada. Com o objetivo de seguir entre os seis melhores times da primeira divisão e dar resposta imediata à torcida tricolor, o Esquadrão recebe o Juventude na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto contra os gaúchos ocorre neste domingo (27), a partir das 18h30.>

Com o ponto somado na última rodada, os baianos começam o confronto na 6ª colocação, com 25 pontos. Já o Juventude é o 18º colocado da competição, com 11 pontos no certame. Apesar de se encontrar entre os melhores da competição, o cenário é de ansiedade. O Esquadrão ainda não conseguiu vencer equipes que se encontravam dentro da zona de rebaixamento da Série A em 2025.>

O Bahia já enfrentou quatro times que se encontravam entre os quatro últimos da competição. Contra Fortaleza, Santos, Mirassol e Grêmio, os tricolores deixaram o campo com três empates e uma derrota. Os dois paulistas e os gaúchos ocupavam a 17ª posição quando enfrentaram o Tricolor na primeira divisão. Já o Fortaleza era o penúltimo colocado.>

Apesar do revés no meio de semana, Gabriel Xavier destaca que o time vai voltar a jogar em alto nível. “A gente sabe que foi um jogo um pouco abaixo daquilo que a gente pode fazer [contra o América de Cali]. Para domingo, temos certeza que vai ser um grande jogo. A gente vai estar concentrado para ganhar duelos, marcar pressão alta e impor o nosso ritmo contra o adversário”, deu o recado. >

Diante da equipe gaúcha, o Tricolor terá apenas David Duarte e Gabriel Xavier como opções de zagueiros profissionais para formar o miolo de zaga. Defensor com mais minutos somados na Série A, o argentino Ramos Mingo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso para o próximo confronto. Outro que não poderá entrar em campo é o lateral Gilberto.>

Já em relação aos lesionados, Kanu ainda se recupera de cirurgia após sofrer lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, enquanto o jovem Fred Lippert está fora de ação após lesionar o joelho. O atacante Tiago teve confirmado o diagnóstico de lesão na coxa e fez fisioterapia nesta sexta-feira.>

Em todas as competições, foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com cinco triunfos do Bahia, sete empates e seis resultados positivos para o Juventude. Com os baianos como mandantes, o cenário é favorável para o Esquadrão. Em sete confrontos realizados em Salvador, os tricolores nunca perderam. Foram quatro jogos vencidos e três empates. >