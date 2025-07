CHANCE DE OURO

Com nova chance diante do Juventude, Gabriel Xavier busca reconquistar espaço no Bahia: 'Quero jogar'

Zagueiro será titular em meio a desfalques na defesa e tenta retomar lugar na equipe titular do Esquadrão

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 15:26

Gabriel Xavier em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia enfrenta o Juventude neste domingo (27), às 18h30, na Arena Fonte Nova, buscando deixar para trás o gosto amargo da eliminação na Copa Sul-Americana e manter-se na parte alta da tabela do Brasileirão. Para alcançar esse objetivo, no entanto, a equipe precisará superar uma série de desfalques na zaga. Com Kanu lesionado e Mingo suspenso, as únicas opções disponíveis para o técnico Rogério Ceni no setor são David Duarte e Gabriel Xavier. >

Apesar de a escassez de zagueiros ser motivo de preocupação para torcedores e comissão técnica, ela representa uma oportunidade para Gabriel Xavier. Um dos pilares da defesa tricolor em 2023, o camisa 3 perdeu espaço nesta temporada, especialmente após sofrer uma lesão na panturrilha no fim de março, que o afastou dos gramados por um mês. >

Desde então, participou de apenas sete das 18 partidas disputadas pelo clube no período, sendo titular em cinco delas. Diante da equipe gaúcha, ele terá mais uma chance de começar jogando e buscar a reconquista da confiança de Rogério Ceni.>

“Entendo o momento. No começo da temporada, tive uma lesão que me deixou fora por um tempo, e os meus companheiros que tiveram a oportunidade de jogar, hoje o David e o Mingo, estão muito bem, não estão dando brecha. Obviamente, eu quero jogar, quero ter mais minutos, mas sempre com muito respeito a eles, muito trabalho, e torcendo para que, sempre que o professor me der a oportunidade, eu possa ir bem e conquistar mais espaço”, disse Gabriel nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na Cidade Tricolor.>

Além do retorno à titularidade, o defensor terá o desafio de atuar ao lado de um parceiro com quem ainda não formou dupla nesta temporada. Das 17 combinações de zagueiros utilizadas pelo Bahia até aqui, nenhuma contou com David Duarte e Gabriel Xavier juntos. Apesar disso, Gabriel não vê a novidade como um obstáculo, destacando a amizade que tem com o colega fora de campo.>

“Com certeza é um pouco diferente. A gente não jogou muito tempo junto, mas fora de campo ele é um dos meus melhores amigos aqui. Temos uma amizade incrível. Acho que isso facilita muito o nosso trabalho, ajuda na comunicação e no entrosamento, para que o Bahia faça mais um grande jogo”, projetou.>

A pressão sobre Gabriel Xavier é ainda maior diante do momento defensivo instável da equipe. O Bahia sofreu sete gols nas últimas cinco partidas e só passou um jogo sem ser vazado desde o retorno da intertemporada, no empate sem gols contra o América de Cali. O cenário contrasta com o desempenho entre abril e maio, quando a equipe tricolor chegou a acumular cinco jogos consecutivos sem sofrer gols.>