PREOCUPAÇÃO

Com Mingo suspenso, Bahia tem apenas dois zagueiros para enfrentar o Juventude

David Duarte e Gabriel Xavier vão formar o miolo de zaga do Esquadrão pela primeira vez na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 05:15

Gabriel Xavier e David Duarte devem ser titulares do Bahia contra o Juventude Crédito: Letícia Martins e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ao lado do Mirassol, o Bahia tem a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 13 gols sofridos na competição nacional. Apesar dos bons números defensivos, o técnico Rogério Ceni vai ter problemas para montar a relação da próxima partida. Além de poucas opções, os tricolores vão precisar mandar à campo contra o Juventude um miolo de zaga que ainda não jogou junto na temporada.>

Diante da equipe gaúcha, o Tricolor terá apenas David Duarte e Gabriel Xavier como opções de zagueiros profissionais para formar o miolo de zaga. Defensor com mais minutos somados na Série A, o argentino Ramos Mingo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso para o próximo confronto. Outro que não poderá entrar em campo é o lateral Gilberto.>

Além da ausência momentânea do camisa 21, o Esquadrão ainda conta com outros jogadores ainda sem condições físicas de jogo. Ainda na transição após se recuperar de lesão, o volante Rezende já foi usado como zagueiro canhoto, mas sua presença na lista de relacionados do clube baiano ainda é incerta.>

Já em relação aos lesionados, Kanu ainda se recupera de cirurgia após sofrer lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, enquanto o jovem Fred Lippert está fora de ação após lesionar o joelho. Opção recente usada pelo Esquadrão foi Kauã Davi. No entanto, a diretoria do Bahia decidiu negociar em definitivo com o Levadia, da Estônia.>

Com isso, a tendência é de que a dupla titular tenha David Duarte e Gabriel Xavier iniciando diante do Juventude. Em caso de Rezende ainda não estar disponível, o comandante Rogério Ceni vai precisar contar com opções vindas da base tricolor. Os dois prováveis titulares, inclusive, vão atuar juntos pela primeira vez na temporada.>

Ao longo de 2025, o Bahia teve 17 duplas de zagueiros diferentes. Ou seja, o confronto diante dos gaúchos vai definir o 18º miolo de zaga. Vale destacar que Gabriel Xavier atuou como lateral direito em quatro partidas na temporada, enquanto Ramos Mingo atuou na função de lateral esquerdo em outros três jogos.>

Os dois defensores que mais atuaram juntos no ano foram Ramos Mingo e David Duarte. Ambos entraram em campo em 17 oportunidades. A segunda dupla com mais jogos é formada pelo defensor argentino e Kanu, com nove jogos. Duas outras duplas fecham o pódio. São elas, David Duarte x Rezende e Gabriel Xavier x Kanu, ambos com três jogos cada.>

A estreia da nova dupla acontece logo após a eliminação do Tricolor na Copa Sul-Americana no meio de semana. Após o revés para o América de Cali, Ceni lamentou a desclassificação, mas já redefiniu o foco para o restante da temporada. >

Eu nunca gostei de perder em minha vida, claro que no futebol você mais perde do que vence competições, mas acho que estamos saindo muito cedo dessa. Temos que manter o foco nas outras competições. É triste, fico com sentimento muito ruim, mas não fizemos um bom primeiro tempo e não foi suficiente para conseguir a classificação Rogério Ceni Treinador do Bahia

Dar a volta por cima já é um cenário conhecido por David Duarte. De reserva a presença constante na escalação inicial, o zagueiro tomou a titularidade para si, que na temporada passada tinha Gabriel Xavier como figurinha carimbada. Em 2025, o camisa 33 esteve presente em 25 partidas, sendo 24 como titular. Já Xavier foi utilizado em 14 oportunidades, 12 como titular.>