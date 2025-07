RAÍZES DO ESQUADRÃO

Bahia vai sortear 120 ingressos para duelo contra o Juventude em celebração ao Dia dos Avós

Ação homenageia sócios com mais de 60 anos e integra campanha que valoriza a tradição tricolor

O Esporte Clube Bahia preparou uma homenagem especial para seus torcedores mais experientes neste fim de semana. Em celebração ao Dia dos Avós, comemorado no sábado, 26 de julho, o clube realizará um sorteio de 120 pares de ingressos destinados exclusivamente a sócios adimplentes com mais de 60 anos. >

A iniciativa faz parte da campanha “Raízes do Esquadrão”, criada para reconhecer aqueles que ajudaram a construir a história do clube e transmitiram o amor pelo Tricolor de geração em geração.>

Os ingressos sorteados serão válidos para a partida entre Bahia e Juventude, marcada para o domingo, 27, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada sócio contemplado poderá levar um acompanhante, com assentos distribuídos em todos os setores do estádio.>

O sorteio será realizado automaticamente entre os sócios que se encaixam nos critérios da promoção, sem necessidade de inscrição prévia. O resultado será divulgado no sábado, por meio dos canais oficiais do clube, e os ganhadores receberão os bilhetes via login na plataforma Ingresse, responsável pela nova gestão de ingressos do Bahia.>