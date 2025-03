VALE NIGHT

Sem Neymar: após polêmica, Bruna Biancardi passa noite com a irmã e amigas

Jogador do Santos teria participado de festinha rodeado de mulheres no interior de São Paulo; assessoria nega presença

Bruna Biancardi colocou um cropped (literalmente) e reagiu. Em meio a uma suposta crise no relacionamento com Neymar , a influenciadora saiu para jantar com a irmã, Bianca, e duas amigas, na noite da última quinta-feira (13). Os registros foram postados nas redes sociais pouco após a polêmica sobre o helicóptero do jogador , visto em um sítio no interior de São Paulo durante uma festinha privada com a presença de diversas mulheres.>

Neymar está no centro de uma polêmica após o helicóptero do jogador ser flagrado em uma chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo, na segunda-feira (10). De acordo com o portal LeoDias, o atacante estaria com diversas garotas e alguns amigos no local, em uma festinha. A assessoria de imprensa do atleta, porém, negou a presença dele na ocasião, e afirmou que sua aeronave é frequentemente emprestada para terceiros.>