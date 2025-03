BOMBA!

Neymar e Bruna entram em crise após vídeos comprometedores do jogador em festa

Biancardi teria recebido imagens do camisa 10 do Santos cercado por mulheres

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:50

Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi estaria passando por uma crise. Segundo o portal LeoDias, a influenciadora recebeu vídeos do camisa 10 do Santos em uma festinha em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. O jogador teria curtido o evento com dezenas de mulheres.>

A crise teria iniciado na segunda-feira (10). Ainda de acordo com o portal, o clima na casa do atacante "é de velório". Ele teria saído da residência por volta de 22h, afirmando que daria uma carona de helicóptero para um amigo. Mas teria voltado para a mansão somente na manhã de terça-feira (12). >

Na mesma noite, os dois foram para comemoração do aniversário da irmã do craque, Rafaella Santos, em São Paulo, o que teria amenizado a situação. Porém, segundo o site, Biancardi recebeu vídeos de Neymar na tal festa rodeado de mulheres, e o clima ficou péssimo. O pai de Neymar, que também marcou presença no local, tentou amenizar os ânimos entre o casal, afirmando que o filho não teria feito nada.>

O helicóptero particular de Neymar foi avistado estacionado na chácara, que fica em um condomínio fechado. Mas a assessoria do jogador negou que ele esteve presente na festa. O staff do craque também alegou que a aeronave é emprestada para amigos com frequência.>