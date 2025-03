SEM BIANCARDI

Após polêmica de festa, Neymar posta foto em casa: 'Novelinha e dormir'

Jogador estaria vivendo crise no relacionamento com Bruna Biancardi após supostamente ter participado de evento rodeado de mulheres

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de março de 2025 às 11:23

Neymar postou foto em casa Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar viu seu nome envolvido em mais uma polêmica após ter supostamente participado de uma festinha repleta de mulheres em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Em meio aos rumores sobre a presença no evento e crise no relacionamento com Bruna Biancardi, o atacante recorreu às redes sociais e postou uma foto em casa.>

A imagem, publicada na madrugada desta sexta-feira (14), mostra o camisa 10 deitado no escuro de blusa, calça e tênis. Ele filmou sua televisão e escreveu: "Novelinha e dormir". Na mesma noite, Bruna saiu com a irmã e duas amigas. As quatro foram jantar em um famoso restaurante japonês em São Paulo.>

Imagem publicada por Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Neymar bombou nas redes sociais após o helicóptero do jogador ter sido visto em um sítio no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10), durante uma festinha privada com a presença de diversas mulheres. A assessoria do atacante, porém, nega a participação do jogador no evento.>